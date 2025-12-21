Новинка уже собрала положительные отзывы от зрителей, поэтому 24 Канал решил рассказать, что известно о сериале и чем он может заинтересовать.

"Пряча бывшую" – что известно о сериале?

"Пряча бывшую" – украинская драма с элементами черной комедии, премьера которого состоялась 26 ноября 2025 года на платформе SWEET.TV Originals.

Автор и режиссер: Сергей Кулибышев – украинский режиссер, сценарист и драматург.

В главных ролях:

Александр Рудинский;

Вячеслав Довженко;

Артур Логай;

Слава Бабенков.

Кстати! Фильм "Камень, бумага, ножницы" с Александром Рудинским вошел в шортлист Оскара-2026 и был победителем BAFTA-2025.

Количество сезонов: 1

Количество серий: 10

Продолжительность серий: примерно 20-25 минут каждая.

Сюжет сериала

Сериал рассказывает о четырех мужчинах, жизни которых неожиданно переплетаются во время церемонии прощания с их общей бывшей – женщиной, которая погибла на фронте.

Похороны становятся не просто поводом для встречи, а стартом для глубоких разговоров о любви, дружбе, отношениях, секс и место мужчин и женщин в современном обществе, что стремительно меняется из-за войны.

После похорон герои оказываются в любимом баре погибшей, где их разговоры становятся своеобразной терапией: они переосмысливают прошлые отношения, выясняют, кого общая бывшая любила больше, и раскрывают свою внутреннюю боль.

"Пряча бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала

Почти весь сериал происходит в одной локации – баре. Его специально создали для проекта. Чтобы бар выглядел максимально реалистично, команда проекта позаботилась о мельчайших деталях в интерьере. Так, например, на полках бара разместили более 700 настоящих бутылок алкоголя.

А к каждой серии художники-постановщики полностью переоформляли интерьер бара: менялся декор, фотографии на стенах и цветные акценты.

Саундтреком к сериалу стала работа Klavdia Petrivna под названием "Чай".

Klavdia Petrivna – "Чай": смотрите видео онлайн

Это теплая, искренняя и порой щемящая история с элементами самоиронии, которая поднимает непростые, но важные темы об отношениях, потери, дружбу и мужскую уязвимость в современной жизни.