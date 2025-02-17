Об этом сообщает 24 Канал. В этом материале мы расскажем, где можно посмотреть фильм "Камень, бумага, ножницы" онлайн.
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Где смотреть фильм "Камень, бумага, ножницы"
Что невероятно порадует киноманов, фильм можно смотреть бесплатно на официальном YouTube-канале BAFTA, что делает его доступным для широкой аудитории. Лента снята на украинском языке, при этом есть английские субтитры, что позволяет привлечь международных зрителей и распространить важное послание, которое она несет.
"Камень, бумага, ножницы": смотрите онлайн фильм
Режиссером короткометражного фильма "Камень, ножницы, бумага" является 26-летний британский художник немецкого происхождения Франц Бём. Он создал этот фильм как свою выпускную работу в Национальной школе кино и телевидения.
Мировая премьера фильма состоялась в 2024 году на престижном кинофестивале Show Me Shorts, где фильм получил высокую оценку не только от критиков, но и от зрителей. Ленту также может посмотреть каждый киноман онлайн бесплатно.
Главные роли исполнили Александр Рудинский, Александр Яценко, Сергей Калантай, Богдана Калантай, Софи Карсон.