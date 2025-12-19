Ідеальним варіантом для перегляду напередодні свят може стати сімейна комедія на Netflix. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про серіал "Людина проти немовляти", який подарує вам неймовірну атмосферу та чудовий настрій.

Радимо Майже 50 мільйонів гривень: український фільм "Ти – космос" шокує касовими зборами

Чому варто дивитись серіал "Людина проти немовляти" напередодні Різдва?

Серіал "Людина проти немовляти" – це британський комедійний кінопроєкт, який став одним із найпопулярніших серед українців на стримінговій платформі Netflix. Стрічка налічує лише 4 епізоди, тож ви легко зможете переглянути її за кілька днів.

Таким чином у передсвятковій метушні саме цей серіал може стати неймовірно вдалим вибором. Ба більше, ви зможете переглянути його всією сім'єю разом із дітьми.

"Людина проти немовляти": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що сюжет серіалу "Людина проти немовляти"?

Це історія про Тревора Бінглі, який вирішує влаштуватися на роботу в розкішний лондонський пентхаус на Різдво. Та саме зараз він проживає останній робочий день у ролі шкільного сторожа. Здавалося б, усе чудово: попереду спокійна, стабільна робота, яка даруватиме хорошу зарплату й не забиратиме стільки нервів.

Та в один момент Тревор розуміє, що після різдвяної вистави в школі ніхто не забирає немовля, яке виконувало роль Ісусика. Тож перед Тревором постає справжнє випробування – поєднати догляд за пентхаусом і немовлям та якимось чином примудритися відсвяткувати Різдво. Здавалося б, це свято перетвориться на справжній хаос, але, можливо, Тревору вдасться все владнати.


Серіал "Людина проти немовляти" / Фото Netflix

Історія чудово додає святкового настрою, тож якщо ви досі не встигли вловити вайб різдвяної атмосфери, обирайте для перегляду стрічку "Людина проти немовляти" та насолоджуйтеся переглядом. Створюйте собі настрій і збирайте всю сім'ю перед екранами.

Зверніть увагу Ніколи не дивіться їх: 15 найгірших фільмів про Різдво

Хто зіграв ролі у серіалі "Людина проти немовляти"?

На своїх екранах ви побачите неймовірно яскравих акторів. Серед них:

  • Ровен Еткінсон,
  • Алана Блур,
  • Клоді Блейклі,
  • Боббі Скотт Фрімен,
  • Джей Кіяні,
  • Майкл Доббі,
  • Ніна Сосанья,
  • Розі Кавальєро,
  • Джейда Ейлз,
  • Дженсен Клейден.

Переглядайте стрічку уже сьогодні та створюйте собі неймовірний настрій напередодні свят.