За останній час фільм зібрав майже 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство України з питань кіно.

Що відомо про успіх фільму "Ти – космос"?

Згідно з даними Державного агентства України з питань кіно, лише за чотири вікенди фільм "Ти – космос" зібрав 48,1 мільйона гривень, а загальна кількість глядачів перетнула позначку у 262 807 осіб.

Це свідчить про неабиякий успіх, адже стрічка вже тривалий час демонструє стабільний інтерес глядачів та помітність українського кіно в жанрі наукової фантастики, як повідомляють у Держкіно.

Відомо, що кінопроєкт створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією ForeFilms у міжнародній співпраці з Бельгією.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що сюжет фільму "Ти – космос"?

Сюжет фільму розгортається навколо далекобійника Андрія. Він летить на космічному вантажному судні до найближчої чорної діри. Та в один момент стається велика трагедія: Земля вибухає, і він залишається єдиною людиною у Всесвіті.

Здавалося б, усе закінчилося, але згодом на зв'язок із ним виходить Катрін. Вона – французька лаборантка космічної станції, яка вирішує летіти назустріч Андрію. Можливо, їм удасться створити свій власний космос.