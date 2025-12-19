Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Variety. У матеріалі – всі подробиці.
Дивіться також Джейк і Нейтірі повернулись: про що довгоочікуваний фільм "Аватар: Вогонь і попіл"
Що відомо про трансляцію Оскара на YouTube?
Починаючи з 2029 року, найпрестижнішу церемонію у сфері кіно – Оскар – транслюватимуть на YouTube. Ця співпраця, яку YouTube уклав з Американською академією кінематографічних мистецтв і наук, триватиме з 2029 до 2033 року.
На платформі можна буде подивитися і червону доріжку, і бал губернаторів, ексклюзивний залаштунковий контент та, звичайно, оголошення номінантів.
Організатори сподіваються, що Оскар залучить до перегляду ще більшу кількість глядачів і приверне додаткову увагу кінолюбителів. За словами CEO YouTube Ніла Мохана, компанія прагне зробити Оскар доступним кожному в будь-якому куточку планети.
Що відомо про трансляцію Оскара зараз?
- Наразі церемонія Оскар доступна для перегляду на телеканалі ABC.
- Так буде до 2028 року.
- Відомо також, що Disney, Netflix та NBCUniversal боролися за право транслювати премію, однак YouTube таки уклав угоду з організаторами.
- Нагадаємо, що у 2026 році церемонія нагородження відбудеться 15 березня.