Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Variety. У матеріалі – всі подробиці.

Що відомо про трансляцію Оскара на YouTube?

Починаючи з 2029 року, найпрестижнішу церемонію у сфері кіно – Оскар – транслюватимуть на YouTube. Ця співпраця, яку YouTube уклав з Американською академією кінематографічних мистецтв і наук, триватиме з 2029 до 2033 року.

На платформі можна буде подивитися і червону доріжку, і бал губернаторів, ексклюзивний залаштунковий контент та, звичайно, оголошення номінантів.

Організатори сподіваються, що Оскар залучить до перегляду ще більшу кількість глядачів і приверне додаткову увагу кінолюбителів. За словами CEO YouTube Ніла Мохана, компанія прагне зробити Оскар доступним кожному в будь-якому куточку планети.

Що відомо про трансляцію Оскара зараз?