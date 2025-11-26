Крім того, після успішного фестивального туру 2025 року, в останні дні осені фільм "2000 метрів до Андріївки" офіційно з'являться на двох стримінгових платформах. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь подробиці.

"2000 метрів до Андріївки" можна буде подивитись онлайн: що відомо?

Як і попередній фільм режисера "20 днів у Маріуполі", нову стрічку створено в партнерстві між Associated Press та FRONTLINE (PBS), найдовшого у США документального серіалу-розслідування, який досліджує важливі проблеми сучасності через потужний сторітелінг. Тому перша та основна телевізійна прем'єра відбудеться 25 листопада на американському каналі PBS – одному із найвпливовіших суспільних мовників у США та світі, що забезпечить фільму мільйоні глядачів.

У той же день перша онлайн-прем'єра станеться і на офіційному YouTube-каналі FRONTLINE PBS. З вечора вівторка 25 листопада фільм, озвучений автором англійською, стане доступним для перегляду тих глядачів, хто знаходиться в США або має американський IP-адрес.

"2000 метрів до Андріївки" – це глибоко відчутний і безкомпромісний опис того, що відбувається на полі бою. Журналістика очевидців є надзвичайно важливою, щоб показати світові реальні факти, і саме це робить цей фільм. Ми дуже раді співпрацювати з FRONTLINE, щоб поділитися цим важливим документальним фільмом з якомога ширшою аудиторією,

– зазначила старша віцепрезидентка та виконавча редакторка Associated Press Джулі Пейс.

Ще одна онлайн-прем'єра відбудеться на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ, фільм ексклюзивно буде доступний до перегляду українською з 27 листопада.

Де уже показували фільм "2000 метрів до Андріївки"?