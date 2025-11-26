Кроме того, после успешного фестивального тура 2025 года, в последние дни осени фильм "2000 метров до Андреевки" официально появятся на двух стриминговых платформах. В материале 24 Канала узнаете подробности.

"2000 метров до Андреевки" можно будет посмотреть онлайн: что известно?

Как и предыдущий фильм режиссера "20 дней в Мариуполе", новая лента создана в партнерстве между Associated Press и FRONTLINE (PBS), самого длинного в США документального сериала-расследования, который исследует важные проблемы современности через мощный сторителлинг. Поэтому первая и основная телевизионная премьера состоится 25 ноября на американском канале PBS – одном из самых влиятельных общественных вещателей в США и мире, что обеспечит фильму миллионы зрителей.

В тот же день первая онлайн-премьера состоится и на официальном YouTube-канале FRONTLINE PBS. С вечера вторника 25 ноября фильм, озвученный автором на английском, станет доступным для просмотра тех зрителей, кто находится в США или имеет американский IP-адрес.

"2000 метров до Андреевки" – это глубоко ощутимое и бескомпромиссное описание того, что происходит на поле боя. Журналистика очевидцев чрезвычайно важна, чтобы показать миру реальные факты, и именно это делает этот фильм. Мы очень рады сотрудничать с FRONTLINE, чтобы поделиться этим важным документальным фильмом с как можно более широкой аудиторией,

– отметила старший вице-президент и исполнительный редактор Associated Press Джули Пейс.

Еще одна онлайн-премьера состоится на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ, фильм эксклюзивно будет доступен к просмотру на украинском языке с 27 ноября.

Где уже показывали фильм "2000 метров до Андреевки"?