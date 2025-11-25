Фильм уже покорил аудиторию в Европе и теперь делает это в Украине. В материале 24 Канала рассказываем, как украинцы отзываются о фильме в сети.

Что пишут украинцы о фильме "Ты – космос"?

В сети можно прочитать огромное количество комментариев о фильме "Ты – космос". По большей части они положительные. Зрители отмечают, что это абсолютно новый уровень для украинского кинематографа.

Это киноистория, которая вызывает сильные эмоции: пять минут ты смеешься от души, а еще через пять – на глазах появляются слезы. Многие обращают внимание на живую речь, музыкальное сопровождение и невероятную актерскую игру. Есть и те, кто отмечает, что в фильме много грубой лексики и суржика.

Ни одна другая украинская игровая кинопремьера в последнее время не вызвала столько оживленных обсуждений и дискуссий в соцсетях. Вот что пишут украинцы:

"Очень достойный фильм. Юмор очень понравился. Правда, из-за мата и грубой лексики я не советую смотреть его с детьми (рейтинг 12+ не очень соответствует действительности)".

"Я шла на этот фильм без всяких ожиданий. Я в восторге от того, насколько он глубокий, искренний, вдохновляющий, тормозной – а еще и украинский. После просмотра остается очень приятное послевкусие и осознание того, что жизнь прямо сейчас у меня есть, и я могу выбирать".

"Это не фильм, а эмоциональный аттракцион. То в смех, то в слезы".

"Я уже давно не ловила такую эмоцию от классного украинского игрового кино. Еще и камерного. И финал – просто топ. Это не про фантастику, это про человеческое. Поэтому лайк".

"Хорошая космическая драма, что лично мне напомнила по настроению "Солярис". Хорошая картинка. Для меня это где-то 7/10. Стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы знать: современное украинское кино – это не только о войне или "Сумасшедшей свадьбе". Ну и поддержать такой продукт копейкой тоже не будет лишним, чтобы новые создатели видели перспективу развития этого направления".

"Этот фильм как будто прикоснулся к старым травмам. Позволил наконец почувствовать что-то по-настоящему, почувствовать давно забытые эмоции, позволить им высвободиться. С другой стороны, я восхищаюсь, как маленькими деталями объяснена история, к которой хочется цепляться, потому что она классная. Все ответы на большие вопросы можно найти, просто обсудив сюжет. И эти голуби в конце просто разорвали мое сердце и разорвали душу. А еще нравится, что нет этого вылизанного украинского языка – герой говорит так, как мы".

"Смешные шутки и живой украинский язык. Невероятно красивая, эстетическая картинка, подкрепленная хорошей украинской музыкой. Эмоции, драма, которые вызывают слезы. Я много смеялась и много плакала, насладилась каждой минутой".

"Посмотрели мы фильм "Ты – космос". Что я вам скажу? Ну да, прикольно, как на украинское кино. Но.... что по концовке?"

О чем сюжет фильма "Ты – космос"?

В центре сюжета – довольно нелюдимый украинский дальнобойщик, по имени Андрей. Уже в течение двух лет он направляется на космическом грузовом судне к ближайшей черной дыре.

Рядом с ним всегда бортовой компьютер Максим, который не только управляет кораблем, но и развлекает пилота. Андрей должен сбросить в дыру контейнеры с ядерными отходами.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Но внезапно Земля взрывается, и Андрей остается единственным человеком во Вселенной. Единственная нить связи с жизнью – французская лаборантка Катрин с космической станции, которая выходит с ним на контакт. Тогда они решают лететь навстречу друг другу, чтобы выжить и спасти то, что осталось.