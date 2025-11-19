Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" продолжает собирать полные залы до сих пор. В материале 24 Канала мы собрали подборку честных отзывов от украинских зрителей.

Что пишут украинцы о фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"?

Если вы до сих пор не были в кинотеатре и не видели фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", вам срочно стоит это исправлять. Сеть просто заполонили положительные отзывы украинских зрителей. По словам людей и кинокритиков – это фильм, который стоит посмотреть каждому, ведь фильм отображает историю современной Украины.

Он об эмоциях, воспоминания и несколько поколений, которые росли параллельно с группой Океан Эльзы. Вот, что пишут зрители в сети:

"Классный фильм: и пела и плакала. Муж впервые не заснул в кинотеатре, так интересно было"

"Мы сегодня посмотрели фильм. Мурашки и слезы во время просмотра! Это что-то невероятное! Как качественно и профессионально снято! Какая искренность и честность Святослава и всех ребят! Спасибо вам за то, что вы есть! Вся жизнь проходит под ваши песни!"

"На фильм сходила. Я в восторге. Просто бомба. Много интересного и нового, чего не знала за группу и ее путь. На протяжении просмотра бросало в разные эмоции: гордость, непонимание, печаль, даже осуждение, потом радость, гордость, снова боль и т.д., даже были слезы, но в конце концов, все равно лучшие. Очень советую посмотреть, кто еще не был"

"Лучшие из лучших"

"В этом нестабильном мире хоть что-то стабильно: хейтерские комментарии и полные залы"

"Очень мощно получилось, невероятно интересно было узнать глубже историю Океана Эльзы. Первая мысль после просмотра: это же кино о каждом из нас. Полжизни перед глазами промелькнуло. Однажды попала на концерт ОЕ за границей, с первых нот ты вспоминаешь мгновенно, что ты – украинец. ОЕ – это легенда. Спасибо, что вспоминали Донецк аж три раза. Вдохновляющий фильм!"

