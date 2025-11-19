Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" продовжує збирати повні зали й досі. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку чесних відгуків від українських глядачів.

Що пишуть українці про фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?

Якщо ви досі не були у кінотеатрі та не бачили фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", вам терміново варто це виправляти. Мережу просто заполонили схвальні відгуки українських глядачів. За словами людей і кінокритиків – це фільм, який варто подивитися кожному, адже фільм відображає історію сучасної України.

Він про емоції, спогади й декілька поколінь, які зростали паралельно з гуртом Океан Ельзи. Ось, що пишуть глядачі у мережі:

"Класний фільм: і співала і плакала. Чоловік вперше не заснув в кінотеатрі, так цікаво було"

"Ми сьогодні подивилися фільм. Мурахи та сльози під час перегляду! Це щось неймовірне! Як якісно і професійно знято! Яка щирість та чесність Святослава та всіх хлопців! Дяка вам за те, що ви є! Все життя проходить під ваші пісні!"

"На фільм сходила. Я у захваті. Просто бомба. Багато цікавого і нового, чого не знала за групу та її шлях. Впродовж перегляду кидало у різні емоції: гордість, нерозуміння, печаль, навіть осуд, потім радість, гордість, знову біль і т.д., навіть були сльози, але зрештою, все одно найкращі. Дуже раджу подивитись, хто ще не був"

"Кращі з кращих"

"У цьому нестабільному світі хоч щось є стабільним: хейтерські коментарі та повні зали"

"Дуже потужно вийшло, неймовірно цікаво було дізнатись глибше історію Океану Ельзи. Перша думка після перегляду: це ж кіно про кожного з нас. Пів життя перед очима промайнуло. Одного разу потрапила на концерт ОЕ за кордоном, з перших нот ти згадуєш миттєво, що ти – українець. ОЕ – це легенда. Дякую, що згадували Донецьк аж три рази. Надихаючий фільм!"

Що відомо про касові збори фільму?