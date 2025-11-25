Фільм уже підкорив аудиторію в Європі й тепер робить це в Україні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як українці відгукуються про фільм у мережі.

Що пишуть українці про фільм "Ти – космос"?

У мережі можна прочитати величезну кількість коментарів про фільм "Ти – космос". Здебільшого вони позитивні. Глядачі відзначають, що це абсолютно новий рівень для українського кінематографа.

Це кіноісторія, яка викликає сильні емоції: п'ять хвилин ти смієшся від душі, а ще через п'ять – на очах з'являються сльози. Багато хто звертає увагу на живу мову, музичний супровід та неймовірну акторську гру. Є й ті, хто зазначає, що у фільмі забагато грубої лексики та суржику.

Жодна інша українська ігрова кінопрем'єра останнім часом не викликала стільки жвавих обговорень і дискусій у соцмережах. Ось що пишуть українці:

"Дуже достойний фільм. Гумор дуже сподобався. Правда, через матюки та грубу лексику я не раджу дивитися його з дітьми (рейтинг 12+ не дуже відповідає дійсності)".

"Я йшла на цей фільм без жодних очікувань. Я в захваті від того, наскільки він глибокий, щирий, надихаючий, гальмівний – а ще й український. Після перегляду залишається дуже приємний післясмак і усвідомлення того, що життя просто зараз у мене є, і я можу обирати".

"Це не фільм, а емоційний атракціон. То в сміх, то в сльози".

"Я вже давно не ловила таку емоцію від класного українського ігрового кіно. Ще й камерного. І фінал – просто топ. Це не про фантастику, це про людське. Тому лайк".

"Гарна космічна драма, що особисто мені нагадала за настроєм "Соляріс". Гарна картинка. Для мене це десь 7/10. Варто подивитися хоча б для того, щоб знати: сучасне українське кіно – це не тільки про війну чи "Скажене весілля". Ну і підтримати такий продукт копійкою теж не буде зайвим, щоб нові творці бачили перспективу розвитку цього напрямку".

"Цей фільм наче доторкнувся до старих травм. Дозволив нарешті відчути щось по-справжньому, відчути давно забуті емоції, дозволити їм вивільнитися. З іншого боку, я захоплююсь, як маленькими деталями пояснено історію, до якої хочеться чіплятися, бо вона класна. Усі відповіді на великі питання можна знайти, просто обговоривши сюжет. І ці голуби в кінці просто розірвали моє серце і пошматували душу. А ще подобається, що немає оцієї вилизаної української мови – герой говорить так, як ми".

"Смішні жарти й жива українська мова. Неймовірно красива, естетична картинка, підкріплена гарною українською музикою. Емоції, драма, які викликають сльози. Я багато сміялась і багато плакала, насолодилася кожною хвилиною".

"Глянули ми фільм "Ти – космос". Що я вам скажу? Ну так, прикольно, як на українське кіно. Але… що по кінцівці?"

Про що сюжет фільму "Ти – космос"?

У центрі сюжету – доволі відлюдькуватий український далекобійник, на ім'я Андрій. Уже протягом двох років він прямує на космічному вантажному судні до найближчої чорної діри.

Поруч із ним завжди бортовий комп'ютер Максим, який не лише керує кораблем, а й розважає пілота. Андрій має скинути в діру контейнери з ядерними відходами.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Та раптово Земля вибухає, і Андрій залишається єдиною людиною у Всесвіті. Єдина нитка зв'язку з життям – французька лаборантка Катрін із космічної станції, яка виходить із ним на контакт. Тоді вони вирішують летіти назустріч одне одному, аби вижити та врятувати те, що залишилося.