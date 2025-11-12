Это перед началом проката группа сообщила, что средства, вырученные за 6 и 7 ноября, передадут в реабилитационный центр UNBROKEN. Сколько именно денег фильм получил в эти дни – уже отчитались на официальной странице в инстаграме, пишет 24 Канал.

Сколько денег "Океан Эльзы" собрали в первые дни проката фильма?

Прибыль за 6 и 7 ноября составила 632 607 гривен. Именно такую сумму "Океан Эльзы" передадут на реабилитацию украинских военных в центре UNBROKEN, что расположен во Львове.

За первый уикенд проката фильм посмотрели более 20 тысяч человек, а прибыль составила 4 071 239 гривен. Сейчас это один из лучших результатов среди документального кино в Украине.

Из-за воздушных тревог и отключения света некоторые сеансы пришлось отменить. Однако "Океан Эльзы" выразили благодарность Силам обороны за то, что имеют возможность показать свой фильм людям.

Мы особенно призываем всех приходить туда, где есть возможность посмотреть кино. А если дома нет света – приходите на наш светлый фильм в эти темные дни. Спасибо всем, кто приходит в кино – за аплодисменты, слезы, улыбки и ваши отзывы,

– говорят музыканты.

