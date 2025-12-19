Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. В материале – все подробности.
Что известно о трансляции Оскара на YouTube?
Начиная с 2029 года, самую престижную церемонию в сфере кино – Оскар – будут транслировать на YouTube. Это сотрудничество, которое YouTube заключил с Американской академией кинематографических искусств и наук, продлится с 2029 до 2033 года.
На платформе можно будет посмотреть и красную дорожку, и бал губернаторов, эксклюзивный закулисный контент и, конечно, объявления номинантов.
Организаторы надеются, что Оскар привлечет к просмотру еще большее количество зрителей и привлечет дополнительное внимание кинолюбителей. По словам CEO YouTube Нила Мохана, компания стремится сделать Оскар доступным каждому в любом уголке планеты.
Что известно о трансляции Оскара сейчас?
- Сейчас церемония Оскар доступна для просмотра на телеканале ABC.
- Так будет до 2028 года.
- Известно также, что Disney, Netflix и NBCUniversal боролись за право транслировать премию, однако YouTube таки заключил соглашение с организаторами.
- Напомним, что в 2026 году церемония награждения состоится 15 марта.