Что известно о трансляции Оскара на YouTube?

Начиная с 2029 года, самую престижную церемонию в сфере кино – Оскар – будут транслировать на YouTube. Это сотрудничество, которое YouTube заключил с Американской академией кинематографических искусств и наук, продлится с 2029 до 2033 года.

На платформе можно будет посмотреть и красную дорожку, и бал губернаторов, эксклюзивный закулисный контент и, конечно, объявления номинантов.

Организаторы надеются, что Оскар привлечет к просмотру еще большее количество зрителей и привлечет дополнительное внимание кинолюбителей. По словам CEO YouTube Нила Мохана, компания стремится сделать Оскар доступным каждому в любом уголке планеты.

Что известно о трансляции Оскара сейчас?