Пока все в ожидании 3 части "Аватара", 24 Канал расскажет о чем лента. Читайте описание сюжета, смотрите трейлер и поставьте напоминание, чтобы не пропустить премьеру фильма!

О чем фильм "Аватар: Огонь и пепел"?

"Аватар: Огонь и пепел" – это продолжение фильма "Аватар: Путь воды", который вышел в 2022 году. Премьера первой части ленты состоялась в далеком 2009 году.

Семья Джейка и Нейтири переживает горе после смерти их сына Нетеяма. Герои сталкиваются с Пепельным Народом – новым агрессивным племенем На'ви, который руководит огненная лидерка Варанг.

Я хочу раскрыть На'ви с другой стороны, ведь раньше показывал только их положительные стороны. В ранних фильмах есть очень негативные человеческие примеры и очень положительные примеры На'ви. В "Аватар: Огонь и Пепел" мы сделаем наоборот,

– делился режиссер Джеймс Камерон.

"Аватар: Огонь и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

Для справки! Рейтинг IMDb: 7.2/10

В интервью ELLE исполнительница главной роли Зои Салдана делилась, что когда создавалась третья часть, команда потеряла продюсера фильма Джона Ландау. Актриса отметила, что переживать потерю трудно.

Сейчас, как никогда раньше, "Аватар" стал гораздо более содержательным фильмом, историей для всех нас. Поэтому мы очень гордимся этим. То, что я была частью удивительной семьи людей с моих 20 лет, я думаю: "О Боже, я люблю их и сделаю для них все",

– добавила она.

Кроме Сэма Уортингтона и Зои Салданы, в 3 части "Аватара" сыграли: