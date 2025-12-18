Український фільм "Нічна зміна" здобув перемогу в одній із категорій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання AI International Film Festival.

Який український фільм здобув перемогу на AI International Film Festival?

Українська короткометражна стрічка "Нічна зміна" здобула перемогу в категорії "Найкраща коротка анімація". Відомо, що фільм створила українська креативна агенція, а журі фестивалю високо його оцінило.

Стрічку назвали приголомшливим твором, виконаним в інтимному та текстурованому стилі, який ідеально передає мембрану між життям, болем і власним "я".

Це історія про те, як чужий біль стає частиною власного досвіду. Через стрічку ми намагалися говорити про важливість усвідомленого контакту з болем як способу не зламатися й можливості віднайти сили для співчуття, пам'яті, відновлення та подальшого життя,

– поділилася авторка ідеї та сценарію Юлія Куліш.

"Нічна зміна": дивіться онлайн фільм

Український кінопроєкт обрали серед понад 120 фільмів. Також на фестивалі перемогу здобули стрічки зі Швейцарії, США, Німеччини, Італії, Південної Кореї, Вірменії, Франції, Китаю та Ізраїлю.

Що відомо про фільм "Нічна зміна"?