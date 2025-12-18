Украинский фильм "Ночная смена" одержал победу в одной из категорий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание AI International Film Festival.

Какой украинский фильм одержал победу на AI International Film Festival?

Украинская короткометражная лента "Ночная смена" одержала победу в категории "Лучшая короткая анимация". Известно, что фильм создало украинское креативное агентство, а жюри фестиваля высоко его оценило.

Ленту назвали потрясающим произведением, выполненным в интимном и текстурированном стиле, который идеально передает мембрану между жизнью, болью и собственным "я".

Это история о том, как чужая боль становится частью собственного опыта. Через ленту мы пытались говорить о важности осознанного контакта с болью как способа не сломаться и возможности найти силы для сострадания, памяти, восстановления и дальнейшей жизни,

– поделилась автор идеи и сценария Юлия Кулиш.

"Ночная смена": смотрите онлайн фильм

Украинский кинопроект выбрали среди более 120 фильмов. Также на фестивале победу одержали ленты из Швейцарии, США, Германии, Италии, Южной Кореи, Армении, Франции, Китая и Израиля.

Что известно о фильме "Ночная смена"?