7 мая в прокат выходит новая украинская психологическая драма "Уставшие", рассказывающая историю Любы и Андрея – ветеранов войны, которые пытаются преодолеть травмы, находя поддержку в своих чувствах. И влюбленные сталкиваются с серьезным испытанием для отношений – равнодушием окружения и собственными страхами.

Роль Любы в этой ленте сыграла Валерия Ходос. Зрители обожают Валерию из украинских сериалов, а теперь смогут насладиться ее игрой на больших экранах. Накануне премьеры "Уставших" 24 Канал пообщался с актрисой. Интервью о фильме и многое другое – читайте дальше.

О роли в фильме "Уставшие" и сотрудничестве с Дмитрием Совой

Валерия, зрители привыкли видеть вас в сериалах, а теперь вы представляете новую полнометражную работу. Где вам комфортнее работать: в многосерийных историях, или все-таки в полном метре?

Конечно, это две большие разницы – съемки в сериалах и в полном метре. Работа в полнометражном кино – это другой по времени съемочный период. Он включает более долгую подготовку, возможность работать с режиссером и сценаристом еще до запуска фильма. Есть время создать, прочувствовать, наделить персонажа личным опытом.

Застольный период – важная часть этого процесса. Репетиции сцен тоже говорят об особом подходе к созданию фильма. Это творческая атмосфера без спешки, когда мы работаем, точно зная, чего хотим достичь, каким языком и какими средствами это делаем.

Это очень осторожный, внимательный процесс рождения картины, который кардинально отличается от быстрых съемок телефильмов. Я счастлива, что имела возможность почувствовать, как создается такое кино.

Расскажите, пожалуйста, о фильме "Уставшие" и своей героине, в каком состоянии она появляется перед зрителями и как трансформируется в течение фильма.

Фильм "Уставшие" – это история встречи двух ветеранов войны, которые знакомятся во время реабилитации. Они не планируют ничего, они закрыты от мира и друг от друга, но между ними рождается чувство.

Моя героиня в начале – абсолютно закрытый человек, который проживает посттравматический синдром наедине. Она сталкивается с непониманием даже самых близких, проходит свою внутреннюю мучительную войну, и кажется, что рядом нет никого, кто мог бы растопить этот лед.

Но встреча с Андреем меняет все. Она начинает снова дышать, жизнь возвращается к ней, она чувствует, что не одна. Любовь возвращает их к жизни.



Валерия Ходос / Кадр из фильма "Уставшие"

Есть ли в этой истории что-то очень личное для вас?

Да, для меня в этой истории сложилось несколько важных факторов. Я понимаю, что такое остаться внутренне наедине со своей болью и справляться самой, не подпуская никого.

Наши внутренние паттерны с героиней очень похожи. В моей жизни был человек, который проживал подобное состояние, и его история в чем-то перекликается с историей героя Андрея.

Как вам работалось с Дмитрием Совой?

Дима обладает особой способностью притягивать к себе людей. Мне в работе с ним очень повезло – это уже не первый наш совместный проект.

Я переживала, как мы будем работать во время войны, ведь он уже был военнослужащим, и я понимала, что такой опыт меняет человека. Но все эти переживания исчезли после первой же встречи.

Он настолько светлый и искренний, что его открытости хватило и на меня. В этой истории очень важно доверие, простота и открытость, и именно он помог это создать между нами.

Мы прожили короткий, но очень насыщенный период съемок в сильном человеческом контакте. И для меня здесь человеческое даже важнее актерского – как мы существуем вне кадра. Поэтому это было большое счастье работать вместе.

К работе над фильмом присоединились и другие военнослужащие и ветераны, которые стали частью команды и актерского состава. Сотрудничали ли вы с ними?

Больше всего совместных сцен у меня было с Олегом Симорозом. Перед первой встречей я очень переживала, потому что мы, гражданские, не всегда понимаем, как правильно взаимодействовать с ветеранами.

Но я решила просто подойти и познакомиться. И с первых минут стало понятно, что можно быть собой, задавать вопросы, советоваться. Олег очень открытый, живой, коммуникабельный человек с юмором. Между сценами он всегда поддерживает легкость, и рядом с ним очень комфортно. При этом он уже имеет актерский опыт, и это чувствуется – есть уверенность в работе в кадре.

Сейчас, когда мы презентуем фильм, его везде узнают, уважают и любят. И я чувствую большую гордость, что имела возможность работать с ним.

Почему украинцам стоит посмотреть психологическую драму "Уставшие"?

Судя по описанию сюжета, психологическая драма "Уставшие" будет близка многим украинцам. Почему, по вашему мнению, стоит выделить время на просмотр этой работы?

Потому что сейчас в каждой семье есть военные или люди, причастные к войне. И с каждым годом расстояние между гражданскими и военными только растет.

Не понимая, что происходит внутри человека, который возвращается с войны или проходит реабилитацию, мы просто закрываем глаза на этот сложный и болезненный процесс. Нам очень хотелось подсветить это для гражданского населения. Потому что мы не можем жить отдельно от проблем военных. Нужна эмпатия, поддержка и создание условий для их возвращения к жизни.



Валерия Ходос / Кадр из фильма "Уставшие"

Хочется, чтобы этот фильм стал обращением к семьям, которые не всегда понимают своих близких. Многие военные не говорят о своем опыте, закрываются. И очень важно, чтобы они чувствовали поддержку.

Название фильма очень красноречивое, все мы сейчас по-своему чувствуем усталость. А что лично для вас означает это ощущение?

Я не могу позволить себе говорить об усталости во время войны. Когда военные на фронте отдают все за мою безопасность – стоят в холоде, в сложных условиях, теряют здоровье, не видят родных – это было бы неуважением.

Как гражданская я могу чувствовать выгорание – когда неправильно распределила силы. Но это решается отдыхом и балансом.

Поэтому для меня слово "усталость" сейчас – это про военных. Я сознательно выбрала быть здесь, в этой стране, и не могу позволить себе жаловаться.



Валерия Ходос / Кадр из фильма "Уставшие"

Что помогает Валерии восстанавливаться, какие фильмы и сериалы советует посмотреть?

Что вас сегодня больше всего держит и восстанавливает?

Я восстанавливаюсь в тишине и на природе. Лучше всего – поехать недалеко от Киева с собакой, гулять в лесу, читать. Тишина, минимум коммуникации, книга, простая еда – и максимально свободная от мыслей голова. Потому что больше всего истощают именно внутренние процессы. Также я вернулась к йоге – это помогает через тело останавливать поток мыслей.

Несмотря на полномасштабную войну украинский кинематограф продолжает развиваться, появляется немало качественных фильмов и сериалов. Какие работы лично вас поразили больше всего за последние годы?

Мне очень близки глубокие драмы. Например, "Как там Катя" – это для меня ориентир честности в актерском существовании. "Памфир" – это наша большая гордость, очень сильная работа на всех уровнях. И, конечно, я под большим впечатлением от фильма "Ты космос". Это очень светлая, честная картина с тонким юмором, которая привела много зрителей в кино.

Мне кажется, очень важно создавать кино не только о войне, но и на другие темы, чтобы у зрителя был выбор.

Из сериалов для меня открытием стала "Тихая нава". Это очень смелая и качественная работа, новый уровень украинских сериалов.

О русском языке в кино и украинизации

Многие сериалы, которые когда-то обожали украинцы, снимались на русском языке. В том числе и вы в кадре часто общались на русском, но последние несколько лет в публичном пространстве общаетесь исключительно на украинском. Какова ваша позиция по языковому вопросу? Понимаю, что этот вопрос порой тригерит, но на улицах наших городов сейчас все больше русского языка и трудно понять, как действовать дальше, чтобы снова не возвращать в нашу жизнь русское.

Я выросла в русскоязычной семье и в среде, где это было нормой. Но полномасштабная война изменила все. Отмежевание от культуры агрессора и сохранение своей идентичности – это естественный процесс осознания, который происходит сейчас у всех нас.

Я стала более бескомпромиссной. Мне важно работать с людьми, которые разделяют мои ценности. А мои ценности – это ценности страны, которая борется за свою свободу.

Язык – это первое, что пытаются отобрать и чем манипулируют. Отстаивая свою идентичность, мы прежде всего должны отстаивать украинский язык.

Я стала очень категоричной в этом вопросе. Меня может возмущать, что не все переходят на украинский, но я вспоминаю себя и понимаю, что у каждого свой путь. Сейчас я выбираю фокусироваться на позитивных изменениях. Например, мой русскоязычный папа пишет мне на украинском. И для меня это большая радость.

Качественным вариантом украинизации являются театральные постановки, которые сейчас собирают аншлаги не только в Украине, но и за рубежом. Есть ли у вас любимые спектакли, которые посоветовали бы посмотреть каждому?

Я приглашаю на спектакль "Три быстрые и модные в этом сезоне парикмахерши" в Молодом театре. Это работа Станислава Моисеева по пьесе Максима Курочкина. Это провокационный спектакль без линейного сюжета, который работает с подсознанием зрителя. Он поднимает темы языка, идентичности, культурных границ. Для меня это пример того, как искусство может говорить о важном и касаться глубоких процессов в обществе.



Ирма Витовская и Валерия Ходос / Кадр из фильма "Уставшие"

Что бы вы сказали человеку, который сейчас чувствует себя так же "устало", как герои фильма "Уставшие"?

Я бы сказала: давай вместе найдем реабилитационный центр, где ты сможешь пройти этот путь среди людей, которые тебя понимают, под наблюдением специалистов. Я не оставлю тебя одного. Я хочу помочь тебе справиться с этой болью. Позволь мне быть рядом. Я очень верю, что это состояние не навсегда. Я с тобой.