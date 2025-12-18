Навіть серед найпопулярніших різдвяних фільмів є такі, що критики не радять дивитися. Що цікаво, в антирейтингу авторитетного кінопорталу Rotten Tomatoes є й "Сам удома". Повний список – шукайте далі на 24 Каналі.
Найгірші фільми про Різдво
- "Різдво з невдахами" (Christmas With the Kranks)
- "Прикрашаймо наші хати" (Deck the Halls)
- "Пережити Різдво" (Surviving Christmas)
- "Американська казка" (An American Carol)
- "Вісім божевільних ночей Адама Сендлера" (Adam Sandler's Eight Crazy Nights)
- "Це, кляте, різдвяне диво" (A Merry Friggin' Christmas)
- "Чорне Різдво" (Black Christmas)
- "Сам удома" (Home Sweet Home Alone) – фільм 2021 року
- "Джек Фрост" (Jack Frost)
- "Абсолютно дурний" (Mixed Nuts)
- "Санта Клаус 3" (The Santa Clause 3: The Escape Clause)
- "Ідеальне свято" (The Perfect Holiday)
- "Любіть Куперів" (Love the Coopers)
- "Подарунок на Різдво" (Jingle All the Way)
- "Фред Клаус, брат Санти" (Fred Claus)