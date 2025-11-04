24 Канал подготовил список из 10 сериалов, которые отличаются сюжетами и жанрами, поэтому можно выбрать ту историю, которая соответствует вечернему настроению.

Какие сериалы вошли в число лучших в 2024 году?

"Сегун"

События развиваются в феодальной Японии XVII века. Английский мореплаватель Джон Блэкторн случайно попадает в страну самураев, где оказывается втянутым в политические игры между влиятельными кланами.

Это сериал о власти, честь и столкновения культур, в котором реальные исторические события переплетены с интригами и личными драмами.

"Сегун": смотрите онлайн трейлер сериала

"Повелители воздуха"

История о пилотах 100-й бомбардировочной группы армии США во время Второй мировой войны. Эпическая драма рассказывает о юных парнях, которые каждый день поднимались в небо, не зная, вернутся ли.

"Повелители воздуха": смотрите онлайн трейлер сериала

"Экспаты"

Гонконг. Три американки, которые живут в городе как экспатки, сталкиваются с событием, что радикально меняет их жизнь. История о потерях, вину, сложные выборы, классовое неравенство, ощущение чуждости и о том, как жизнь людей может запутаться в чужих странах до узла, который, кажется, невозможно решить.

"Экспаты": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джентльмены"

Сын британского аристократа вдруг узнает, что семейный бизнес – это огромная сеть наркоторговли. Он вынужден войти в криминальный мир и договариваться с опасными людьми, чтобы навести порядок и спасти семью.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала

"Оленя"

Сериал основан на реальных событиях. История разворачивается вокруг Донни Данна – бармена и начинающего комика, который мечтает пробиться в стендап, но все время отстает. В баре он знакомится с Мартой – странной, одинокой женщиной, которая становится фанатично привязанной к нему и превращает его жизнь в кошмар. На фоне этого мужчина вынужден столкнуться с собственной травмой, которая долгие годы была похоронена внутри.

"Оленя": смотрите онлайн трейлер сериала

Вот еще 5 сериалов, которые также можно назвать лучшими за 2024 год:

"Мистер и миссис Смит";

"Рипли";

"Фолаут";

"Один день";

"Режим".

