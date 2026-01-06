24 Канал расскажет о старых украинских фильмах, которые стоит посмотреть во время зимних праздников. Сохраняйте подборку и выбирайте ленту для уютных вечеров.

Какие старые украинские фильмы посмотреть во время зимних праздников?

"Адская хоругвь, или Казацкое Рождество" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Режиссером этого фильма стал Михаил Костров. Лента снята на основе сказки "Про старого казака, рождественского черта, четыре рога и казацкий род", которую написал Сашко Лирник.

Однажды черт и святой Петр заключают сделку: если нечисть удержит в аду хотя бы одного казака до Рождества, то казацкий род исчезнет навсегда. Так, он похищает Семена. Мужчина может выйти на свободу, выполнив одно задание, которое на первый взгляд кажется невозможным, – ему нужно воспитать чертят.

"Адская хоругвь, или Казацкое Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения S Николая" (2018)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Недавно Артем и его родители переехали в небольшое село, расположенное в Карпатах. Приближается один из самых сказочных периодов в году – зимние праздники, поэтому мальчик с нетерпением ждет Святого Николая.

Вдруг Артем встречается с Николаем и между ними завязывается общение. Однако на самом деле это вор. Вместе с друзьями мальчик пытается разоблачить его.

"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все будет Ок!" (2021)

Рейтинг IMDb: 5.0/10

После того как Лиза теряет бизнес, ее начинают преследовать неудачи. Девушка вынуждена разойтись с любимым, к тому же на ее плечах безработная мама. В конце концов главная героиня принимает решение поехать на заработки в Польшу.

Накануне Нового года Лиза идет на бокал шампанского с подругой. Они прощаются на автостанции, и девушка садится не в тот автобус. Так, она оказывается в Буковеле, а не в польском городе Буковец.

"Все будет Ок!": смотрите онлайн трейлер фильма