24 Канал розповість про старі українські фільми, які варто подивитися під час зимових свят. Зберігайте добірку й обирайте стрічку для затишних вечорів.

Які старі українські фільми подивитися під час зимових свят?

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" (2019)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Режисером цього фільму став Михайло Костров. Стрічка знята на основі казки "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід", яку написав Сашко Лірник.

Одного разу чорт і святий Петро укладають угоду: якщо нечисть втримає у пеклі хоча б одного козака до Різдва, то козацький рід зникне назавжди. Так, він викрадає Семена. Чоловік може вийти на волю, виконавши одне завдання, яке на перший погляд здається неможливим, – йому потрібно виховати чортенят.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" : дивіться онлайн трейлер фільму

"Пригоди S Миколая" (2018)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Нещодавно Артем та його батьки переїхали у невелике село, що розташоване у Карпатах. Наближається один із найказковіших періодів у році – зимові свята, тож хлопчик з нетерпінням чекає на Святого Миколая.

Раптом Артем зустрічається з Миколаєм і між ними зав'язується спілкування. Проте насправді це злодій. Разом із друзями хлопчик намагається викрити його.

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все буде Ок!" (2021)

Рейтинг IMDb: 5.0/10

Після того як Ліза втрачає бізнес, її починають переслідувати невдачі. Дівчина змушена розійтися з коханим, до того ж на її плечах безробітна мама. Зрештою головна героїня ухвалює рішення поїхати на заробітки до Польщі.

Напередодні Нового року Ліза йде на келих шампанського з подругою. Вони прощаються на автостанції, та дівчина сідає не в той автобус. Так, вона опиняється в Буковелі, а не в польському місті Буковець.

"Все буде Ок!": дивіться онлайн трейлер фільму