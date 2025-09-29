Ця кіноісторія уже наробила галасу у мережі й точно зможе закохати у себе глядачів. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про сюжет та скільки епізодів вийде у мережі.

Радимо 4 мотиваційні фільми, які допоможуть розпочати все з чистого листа

Який новий український серіал подивитись ввечері?

29 вересня відбудеться прем'єра українського серіалу "Зворотний напрямок". Це 16-серійна стрічка з драматичним сюжетом.

Історія розповідає про Дарину, яка з самого дитинства виборює своє місце під сонцем, та Романа, який після зради близької людини уже не здатен повірити у справжнє кохання.

Долею випадку стається так, що їм потрібно одружитися. Тож ненависть та відчуженість стають великою частиною повсякдення Романа та Дарини. Кожен день перетворюється на справжній виклик.

Однак інколи від ненависті до великого та справжнього кохання буває всього лише один крок. Чи буде так у головних героїв цього серіалу? Дізнаємось у фіналі історії.

Головні ролі у стрічці зіграли Олеся Надєєва, Павло Текучев, Тетяна Злова, Олександр Піскунов та інші відомі українські актори.

Глядачі вже в очікуванні вечора, аби поринути у найновішу серіальну прем'єру. Ось, що вони пишуть:

"Які ж гарні актори українські, талановиті!"

"Хочу вже скоріше прем'єри! Дуже гармонійно підібрані актори!"

"Дуже чекаю! Так подобається головний герой!"

"З нетерпінням чекаю!"

Які ще українські серіали виходять восени?

Восени 2025 року – справжній серіальний бум, адже у мережі виходить величезна кількість українських стрічок, які справді варті уваги.

15 вересня відбулася прем'єра третього сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". До речі, вже з'явилася остання серія, тож у мережі можна прочитати перші відгуки глядачів після фіналу.

Також вийде другий сезон "Кави з кардамоном. Сили землі". Однак точна дата релізу наразі невідома.

Відбудеться прем'єра ще одного медичного серіалу – "Лікарі", а також проєктів "К.О.Д" та "Обмежено придатні".

Обирайте свого фаворита та пориньте в улюблену історію, яка стане особливою для вас і зможе зігріти холодного осіннього вечора.