Однак багато українців уже переглянули фінальні епізоди й написали свої враження у мережі. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що пишуть глядачі про фінал 3 сезону.

Що пишуть українці про фінал 3 сезону "Жіночого лікаря"?

Вийшли фінальні серії третього сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Цього разу серіал налічує не 40 епізодів, як це було у попередніх сезонах, а всього лише 12. Ймовірно, це сталося через проблеми під час зйомок. Цей факт неабияк засмутив глядачів, адже українці обожнюють цей серіал та розраховували на більшу кількість серій.

Люди дещо засмучені через те, що, за їхніми словами, кінотворці недостатньо розкрили другорядних персонажів, яких показали у другому сезоні. Багато глядачів зазначають, що другий сезон видався найцікавішим, а дехто розраховує, що буде ще і четвертий сезон, хоча наразі про це мова не йде. Ось що пишуть українці у коментарях:

"Трішки сумно, що закінчується історія. Ну там вже і так видно, що це фінал: багато хто змінився та одружився, знайшов себе. Та ми, глядачі, вже так звикли до цих акторів!"

"Обожнюю цей серіал, але 3 сезон не так "взяв за душу", як 2-й. Шкода, що не розкрили пару Шумейка та Квадро, яка була вагітна. Якось оминули історії другорядних персонажів, яких розкривали у 2-му сезоні"

"2 сезон був найцікавішим. Третій дуже швидко закінчився. Багато історій персонажів з другого сезону не показали. Не зачепив третій сезон..."

"Чому не 40 серій? Треш!"

"Кінець мені не дуже. Скоротили все так, щоб типу і людям зрозуміло було і щоб серій небагато. Дивно якось. Хотілося більше серій!"

"Хочемо ще 4 сезон"

Попри критику, третій сезон "Жіночого лікаря" став найкращим серіальним стартом сезону. Прем'єра зібрала дуже високі показники переглядів. Про це повідомляв телеканал 1+1.

Не лише "Жіночий лікар": які ще українські серіали подивитись восени?

Якщо ви справжній фанат "Жіночого лікаря", але 12 епізодів третього сезону вам недостатньо, то ви можете подивитися й інші стрічки про нове життя та другий шанс.

Зокрема, серед таких серіалів:

"Просто Надія",

"Поклик кохання",

"Шпиталь",

"Лікарі",

"Кава з кардамоном" та інші українські стрічки.

Деякі з них вже є у мережі, а деякі лише вийдуть цієї осені. Тож, шукайте свого фаворита та пориньте в цікаву серіальну історію уже цього вечора.