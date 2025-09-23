У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас саме такі стрічки. Обирайте свого фаворита та пориньте у цікаву історію, яка подарує вам незабутній кіновечір.

Дивіться також 5 бойовиків на Netflix, які постійно тримають у напрузі

Які українські детективні серіали подивитись?

"Ключі від правди"

"Ключі від правди" – це один із найуспішніших українських серіалів останніх років. У центрі сюжету – поліцейська Валерія, яка понад усе цінує свою сім'ю та обожнює свою роботу. В один момент вона дізнається жахливу правду: її брата вбили та виправдали це тим, що він був "злочинцем".

"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

Вона не вірить у це, тому готова на все, аби лише доказати зворотне та захистити честь рідної людини. Для цього Валерія влаштовується в готель "Ліберті" та стає адміністраторкою. Вона щодня роздає ключі гостям, але разом з тим шукає ключ від своєї правди.

Головні ролі у стрічці зіграли блискучі українські актори Сергій Стрельников та Антоніна Хижняк.

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Парочка слідчих"

Ще один український серіал, який полюбився глядачам, – це "Парочка слідчих". У центрі сюжету цього українського детектива – принципова та молода спеціалістка Софія, яка щойно влаштувалася на роботу, та прямолінійний судмедексперт Павло. Їм доводиться зустрітися у відділку особливо небезпечних злочинів.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

Спершу, ці обоє не можуть терпіти одне одного. Однак зрештою протилежності притягуються, і вони стають справді хорошим тандемом. Головним героям вдається розкривати злочини, які не піддаються нікому іншому. В один момент їхні професійні стосунки переростають у щось значно більше. Ймовірно, цей серіал продовжать на ще один сезон, однак офіційної інформації про це наразі немає.

"Слідча"

"Слідча" – це український серіал, в якому головну роль зіграла Анастасія Цимбалару. Ця стрічка – детектив з елементами мелодрами. Історія розповідає про слідчу Асю Ясинську. Вона принципова, розумна та з чудовою інтуїцією.

"Слідча": дивіться онлайн трейлер серіалу

Після того як їй розбили серце, Ася полишає свою кар'єру у Києві та переїжджає до маленького містечка, аби почати там все з чисто аркуша. Вона розслідує важкі злочини, але на фоні цього постійно намагається розкрити головне – хто багато років тому вбив її брата. Здається, що правда уже зовсім поруч.