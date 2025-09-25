Однако многие украинцы уже посмотрели финальные эпизоды и написали свои впечатления в сети. В материале Кино 24 узнаете, что пишут зрители о финале 3 сезона.

Что пишут украинцы о финале 3 сезона "Женского доктора"?

Вышли финальные серии третьего сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь". На этот раз сериал насчитывает не 40 эпизодов, как это было в предыдущих сезонах, а всего лишь 12. Вероятно, это произошло из-за проблем во время съемок. Этот факт изрядно расстроил зрителей, ведь украинцы обожают этот сериал и рассчитывали на большее количество серий.

Кстати, ранее мы писали, где сейчас и как выглядит в жизни Алексей Нагрудный, который сыграл Юрия Сердюка в "Женском докторе"

Люди несколько расстроены из-за того, что, по их словам, кинотворцы недостаточно раскрыли второстепенных персонажей, которых показали во втором сезоне. Многие зрители отмечают, что второй сезон выдался самым интересным, а некоторые рассчитывают, что будет еще и четвертый сезон, хотя пока об этом речь не идет. Вот что пишут украинцы в комментариях:

  • "Немножко грустно, что заканчивается история. Ну там уже и так видно, что это финал: многие изменились и женился, нашел себя. Но мы, зрители, уже так привыкли к этим актерам!"
  • "Обожаю этот сериал, но 3 сезон не так "взял за душу", как 2-й. Жаль, что не раскрыли пару Шумейка и Квадро, которая была беременна. Как-то обошли истории второстепенных персонажей, которых раскрывали во 2-м сезоне"
  • "2 сезон был самым интересным. Третий очень быстро закончился. Многие истории персонажей из второго сезона не показали. Не зацепил третий сезон..."
  • "Почему не 40 серий? Треш!"
  • "Конец мне не очень. Сократили все так, чтобы типа и людям понятно было и чтобы серий немного. Странно как-то. Хотелось больше серий!"
  • "Хотим еще 4 сезон"

Несмотря на критику, третий сезон "Женского доктора" стал лучшим сериальным стартом сезона. Премьера собрала очень высокие показатели просмотров. Об этом сообщал телеканал 1+1.

Не только "Женский доктор": какие еще украинские сериалы посмотреть осенью?

Если вы настоящий фанат "Женского врача", но 12 эпизодов третьего сезона вам недостаточно, то вы можете посмотреть и другие ленты о новой жизни и второй шанс.

В частности, среди таких сериалов:

  • "Просто Надежда",
  • "Зов любви",
  • "Госпиталь",
  • "Врачи",
  • "Кофе с кардамоном" и другие украинские ленты.

Некоторые из них уже есть в сети, а некоторые только выйдут этой осенью. Поэтому, ищите своего фаворита и окунитесь в интересную сериальную историю уже в этот вечер.