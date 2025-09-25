Однако многие украинцы уже посмотрели финальные эпизоды и написали свои впечатления в сети. В материале Кино 24 узнаете, что пишут зрители о финале 3 сезона.

Что пишут украинцы о финале 3 сезона "Женского доктора"?

Вышли финальные серии третьего сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь". На этот раз сериал насчитывает не 40 эпизодов, как это было в предыдущих сезонах, а всего лишь 12. Вероятно, это произошло из-за проблем во время съемок. Этот факт изрядно расстроил зрителей, ведь украинцы обожают этот сериал и рассчитывали на большее количество серий.

Люди несколько расстроены из-за того, что, по их словам, кинотворцы недостаточно раскрыли второстепенных персонажей, которых показали во втором сезоне. Многие зрители отмечают, что второй сезон выдался самым интересным, а некоторые рассчитывают, что будет еще и четвертый сезон, хотя пока об этом речь не идет. Вот что пишут украинцы в комментариях:

"Немножко грустно, что заканчивается история. Ну там уже и так видно, что это финал: многие изменились и женился, нашел себя. Но мы, зрители, уже так привыкли к этим актерам!"

"Обожаю этот сериал, но 3 сезон не так "взял за душу", как 2-й. Жаль, что не раскрыли пару Шумейка и Квадро, которая была беременна. Как-то обошли истории второстепенных персонажей, которых раскрывали во 2-м сезоне"

"2 сезон был самым интересным. Третий очень быстро закончился. Многие истории персонажей из второго сезона не показали. Не зацепил третий сезон..."

"Почему не 40 серий? Треш!"

"Конец мне не очень. Сократили все так, чтобы типа и людям понятно было и чтобы серий немного. Странно как-то. Хотелось больше серий!"

"Хотим еще 4 сезон"

Несмотря на критику, третий сезон "Женского доктора" стал лучшим сериальным стартом сезона. Премьера собрала очень высокие показатели просмотров. Об этом сообщал телеканал 1+1.

