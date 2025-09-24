Він втілив роль Юрія Сердюка. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, як живе Олексій Нагрудний поза знімальним майданчиком та що відомо про його родину.

Радимо 3 українські детективні серіали, від яких не можна відірватися

Де зараз і чим займається Олексій Нагрудний?

Персонаж Олексія Нагрудного у "Жіночому лікарі" є одним із найяскравіших. Він втілив роль Юрія Сердюка. У першому сезоні це був чоловік з підлими намірами і єдиним бажанням – самоствердитися та зайняти крісло директора. Однак у другому та третьому сезонах його життєві цінності кардинально змінилися.

До речі, дивіться також, що подивитися, якщо сподобався серіал "Жіночий лікар" – за посиланням.

Сам Олексій Нагрудний у житті є доволі простою та доброю людиною. Він виховує двох синів: один із них також навчається на актора, а другий, попри те, що народився лише у 2024 році, вже ділить знімальний майданчик із татом. Актор не наполягає на акторській освіті дітей та дає їм право вибору, але помічає, що в обох з раннього дитинства є схильність до творчої професії.

Юрій Сердюк, герой Нагрудного, вдало поєднує роботу з особистим життям. Він активно знімається в українських серіалах і фільмах, а також будує гармонійні стосунки з дружиною Світланою.

У яких ще стрічках зіграв Олексій Нагрудний?

Крім серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Олексій Нагрудний зіграв також у багатьох українських фільмах та серіалах. Серед них:

"Тут і тепер"

"Раша гудбай"

"Реванш"

"Ніхто не ідеальний"

Обирайте стрічку для перегляду та насолоджуйтесь уже сьогодні.