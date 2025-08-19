Ще до виходу перших епізодів в ефір акторка Олеся Надєєва приголомшила новиною про те, що її героїню переозвучили. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на тікток акторки.

Олеся Надєєва розповіла, що її героїню переозвучили: чому акторка розчарована?

Олеся Надєєва розповіла, що робота над проєктом "Зворотний напрямок" була її мрією. Акторка отримала свою першу головну роль у цьому серіалі та навіть подумати не могла, що опиниться у ситуації, де її героїню повністю переозвучать без її відома.

Олеся зазначила, що канал мав на це повне право, оскільки в контракті це було прописано, однак зовсім не розраховувала, що це може статись із головною героїнею.

Це величезна робота і голос – це також частина акторської майстерності. Причину переозвучки я не знаю,

– заявила акторка.

Олеся сказала, що це дуже боляче. Це була її перша головна роль, і для неї усе мало надзвичайне значення. Своїм відеозверненням Олеся Надєєва хотіла попередити акторів, щоб вони уважніше прописували умови своїх контрактів, адже тепер вона завжди буде за цим стежити.

Я не дозволю, щоб мій голос у мене забрали. Про цю ситуацію вже знає доволі багато людей з мого кола оточення, і я хочу вам безмежно подякувати. І я впевнена, я знаю, що в мене буде дуже багато підтримки,

– каже акторка.

Олеся вважає, що цей голос абсолютно не підходить їй та її героїні, однак впевнена, що глядачі ще почують її в багатьох хороших українських проєктах. З усім тим, вона каже, що дуже вдячна за цей досвід і обов'язково дивитиметься серіал. І також сподіваюся, що стрічка сподобається глядачам.