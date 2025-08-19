У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет та чесні відгуки перших глядачів. До речі, раніше ми збирали 3 блискучі бойовики з високими рейтингами, від яких волосся стає дибки – за посиланням.
Що відомо про новий бойовик "Місія неможлива: Фінальна розплата"?
Хоча офіційна прем'єра фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата" мала відбутися онлайн 19 серпня, однак за два дні до цифрового релізу стрічку злили у мережі.
З усім тим, уже сьогодні фільм можна подивитися на офіційних платформах, а не на піратських сайтах. Раніше бойовик можна було переглянути у кінотеатрах. Тож вже на сьогодні у мережі є чимало чесних відгуків від глядачів. Ба більше, цей фільм зібрав доволі високі рейтинги від фанатів якісних бойових бойовиків.
"Місія неможлива: Фінальна розплата": дивіться онлайн трейлер фільму
У центрі сюжету Ітан Гант. Він є агентом секретної служби та на нього очікує нове ризиковане завдання. Річ у тім, що один впливовий злочинець вирішує заволодіти штучним інтелектом, який здатен контролювати цілий світ. Виглядає, що його неможливо зупинити, адже він цілеспрямовано крокує до бажаного результату. Але саме в таких випадках за справу береться Ітан та його команда. Можливо, ця місія стане для них фатальною?
Глядачі уже діляться своїми відгуками у мережі. Ось, що вони пишуть:
- "Масштабне кіно, але кінцівка не виправдовує назву про "фінальну розплату". Найдовший хронометраж франшизи, хоча інколи й "буксує", але дозволяє створити дійсно дуже напружений фінал в трьох різних локаціях одночасно. Фінти Круза досі вражають. Підводна пригода – також вау."
- "Остання дійсно класна місія, яку хочеться передивлятися і в якої був крутий екшн і класні сцени це 6 частина. А ця, десь така сама, як і 7 частина на 6."
- "Не схоже на фінальну розплату… Екшн сцени з Томом Крузом все ще вражають і тримають в напрузі до фінальних титрів, але забагато тексту і не до кінця допрацьовані бойові фрагменти фільму, не дозволяють мені поставити найвищу оцінку. Not as good as it could be."
- "Неймовірні трюки, що робив, як завжди, сам Том Круз, багато відсилань на попередні частини, гарний екшн, дії якого відбуваються і в Африці й в Арктиці, і в повітрі та під водою."
- "Сумний фінал. Але чудове завершення цієї саги фільмів."
Головні ролі у стрічці втілили: Том Круз, Саймон Пегг, Гейлі Етвел, Ванесса Кірбі, Ханна Веддінґгем, Індіра Варма, Пом Клементьєфф, Нік Офферман, Голт МакКеллані та інші.