В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете и честные отзывы первых зрителей.
Что известно о новом боевике "Миссия невозможна: Финальная расплата"?
Хотя официальная премьера фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" должна была состояться онлайн 19 августа, однако за два дня до цифрового релиза ленту слили в сети.
Со всем тем, уже сегодня фильм можно посмотреть на официальных платформах, а не на пиратских сайтах. Ранее боевик можно было посмотреть в кинотеатрах. Поэтому уже сегодня в сети есть немало честных отзывов от зрителей. Более того, этот фильм собрал довольно высокие рейтинги от фанатов качественных боевиков.
В центре сюжета Итан Хант. Он является агентом секретной службы и его ожидает новое рискованное задание. Дело в том, что один влиятельный преступник решает завладеть искусственным интеллектом, который способен контролировать целый мир. Выглядит, что его невозможно остановить, ведь он целенаправленно шагает к желаемому результату. Но именно в таких случаях за дело берется Итан и его команда. Возможно, эта миссия станет для них роковой?
Зрители уже делятся своими отзывами в сети. Вот, что они пишут:
- "Масштабное кино, но концовка не оправдывает название о "финальной расплате". Самый длинный хронометраж франшизы, хотя иногда и "буксует", но позволяет создать действительно очень напряженный финал в трех разных локациях одновременно. Финты Круза до сих пор впечатляют. Подводное приключение – также вау."
- "Последняя действительно классная миссия, которую хочется пересматривать и в которой был крутой экшн и классные сцены это 6 часть. А эта, где-то такая же, как и 7 часть на 6."
- "Не похоже на финальную расплату... Экшн сцены с Томом Крузом все еще впечатляют и держат в напряжении до финальных титров, но слишком много текста и не до конца доработанные боевые фрагменты фильма, не позволяют мне поставить самую высокую оценку. Not as good as it could be."
- "Невероятные трюки, что делал, как всегда, сам Том Круз, много отсылок на предыдущие части, хороший экшн, действия которого происходят и в Африке и в Арктике, и в воздухе и под водой."
- "Печальный финал. Но замечательное завершение этой саги фильмов."
Главные роли в ленте воплотили: Том Круз, Саймон Пегг, Хейли Этвел, Ванесса Кирби, Ханна Веддингхем, Индира Варма, Пом Клементьефф, Ник Офферман, Холт МакКеллани и другие.