В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете и честные отзывы первых зрителей. Кстати, ранее мы собирали 3 блестящие боевики с высокими рейтингами, от которых волосы встают дыбом – по ссылке.

Советуем Каким зрители помнят легендарного Мэттью Перри, который сыграл Чендлера в "Друзьях"

Что известно о новом боевике "Миссия невозможна: Финальная расплата"?

Хотя официальная премьера фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" должна была состояться онлайн 19 августа, однако за два дня до цифрового релиза ленту слили в сети.

Со всем тем, уже сегодня фильм можно посмотреть на официальных платформах, а не на пиратских сайтах. Ранее боевик можно было посмотреть в кинотеатрах. Поэтому уже сегодня в сети есть немало честных отзывов от зрителей. Более того, этот фильм собрал довольно высокие рейтинги от фанатов качественных боевиков.

"Миссия невозможна: Финальная расплата": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета Итан Хант. Он является агентом секретной службы и его ожидает новое рискованное задание. Дело в том, что один влиятельный преступник решает завладеть искусственным интеллектом, который способен контролировать целый мир. Выглядит, что его невозможно остановить, ведь он целенаправленно шагает к желаемому результату. Но именно в таких случаях за дело берется Итан и его команда. Возможно, эта миссия станет для них роковой?

Зрители уже делятся своими отзывами в сети. Вот, что они пишут:

"Масштабное кино, но концовка не оправдывает название о "финальной расплате". Самый длинный хронометраж франшизы, хотя иногда и "буксует", но позволяет создать действительно очень напряженный финал в трех разных локациях одновременно. Финты Круза до сих пор впечатляют. Подводное приключение – также вау."

"Последняя действительно классная миссия, которую хочется пересматривать и в которой был крутой экшн и классные сцены это 6 часть. А эта, где-то такая же, как и 7 часть на 6."

"Не похоже на финальную расплату... Экшн сцены с Томом Крузом все еще впечатляют и держат в напряжении до финальных титров, но слишком много текста и не до конца доработанные боевые фрагменты фильма, не позволяют мне поставить самую высокую оценку. Not as good as it could be."

"Невероятные трюки, что делал, как всегда, сам Том Круз, много отсылок на предыдущие части, хороший экшн, действия которого происходят и в Африке и в Арктике, и в воздухе и под водой."

"Печальный финал. Но замечательное завершение этой саги фильмов."

Главные роли в ленте воплотили: Том Круз, Саймон Пегг, Хейли Этвел, Ванесса Кирби, Ханна Веддингхем, Индира Варма, Пом Клементьефф, Ник Офферман, Холт МакКеллани и другие.