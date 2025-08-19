На момент смерти Перри было 54 года. Сегодня он мог бы праздновать свое 56-летие. В материале Кино 24 расскажем, каким зрители запомнили легендарного Мэттью.

Каким зрители запомнили Мэттью Перри?

Мэттью Перри запомнился зрителям как ироничный остроумный и смешной Чендлер Бинг из культового сериала "Друзья". Его обожали все за отличный юмор и острый язык. Поклонники разбирали на цитаты его фразы из сериала. Вот те которые точно знают настоящие фанаты "Друзей":

Дженис: "Какой тесный мир!"

Чендлер: "А все-таки я никогда не встречался с Бейонсе";

Чендлер: "А все-таки я никогда не встречался с Бейонсе"; "Сегодня воскресенье, в воскресенье я не двигаюсь";

Росс: "В этом году я буду счастливым, я сам сделаю себя счастливым!".

Чендлер: "Нам выйти из комнаты или как?";

Чендлер: "Нам выйти из комнаты или как?"; Рэйчел: "Ты придурок!".

Чендлер: "Я знаю, что ты права, но почему?";

Чендлер: "Я знаю, что ты права, но почему?"; Моника: "Эта камера делает меня толще!".

Чендлер: "Да? Так тебя снимала не одна камера?";

Чендлер: "Да? Так тебя снимала не одна камера?"; "До 25 лет я думал, что единственный ответ на "Я люблю тебя" – "Вот дерьмо!";

Мэттью Перри был едва ли не единственным актером "Друзей", которому позволяли импровизировать на съемочной площадке. Дело в том, что фразы, которые "выдавал" актер, становились просто легендарными.



Вне съемочной площадки: каким на самом деле был Мэттью Перри?

Говорят, что люди, которые больше всего шутят, на самом деле самые несчастные в мире. Мэттью Перри – яркий этому пример. Он был самым забавным из всех актеров сериала "Друзья", а жизнь оборвалась из-за злоупотребления наркотиками. Недавно Дженнифер Энистон раскрыла правду о многолетней борьбе Мэттью Перри с зависимостью. Она призналась, что очень долгое время актер страдал.

За свою жизнь Перри посетил шесть тысяч собраний анонимных алкоголиков, 15 раз проходил курс реабилитации, 65 раз – детоксикации, перенес 14 операций.

Вне съемочной площадки Мэттью испытывал одиночество. Актер ни разу не женился и не имеет детей, хотя пытался строить отношения. И хотя фанаты помнят Мэттью, как положительного Чендлера из "Друзей", большую часть своей жизни популярный актер вел внутреннюю борьбу с самим собой.