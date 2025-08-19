На момент смерті Перрі було 54 роки. Сьогодні він міг би святкувати своє 56-річчя. У матеріалі Кіно 24 розповімо, яким глядачі запам'ятали легендарного Меттью.

Яким глядачі запам'ятали Меттью Перрі?

Меттью Перрі запам'ятався глядачам як іронічний дотепний та смішний Чендлер Бінг із культового серіалу "Друзі". Його обожнювали всі за відмінний гумор та гострий язик. Прихильники розбирали на цитати його фрази із серіалу. Ось ті які точно знають справжні фанати "Друзів":

Дженіс: "Який тісний світ!"

Чендлер: "А все-таки я ніколи не зустрічався з Бейонсе";

"Сьогодні неділя, у неділю я не рухаюся";

Росс: "Цього року я буду щасливим, я сам зроблю себе щасливим!".

Чендлер: "Нам вийти з кімнати чи як?";

Рейчел: "Ти телепень!".

Чендлер: "Я знаю, що ти права, але чому?";

Моніка: "Ця камера робить мене товстішою!".

Чендлер: "Так? То тебе знімала не одна камера?";

"До 25 років я думав, що єдина відповідь на "Я кохаю тебе" – "От лайно!";

Меттью Перрі був чи не єдиним актором "Друзів", якому дозволяли імпровізувати на знімальному майданчику. Річ у тім, що фрази, які "видавав" актор, ставали просто легендарними.



Меттью Перрі у серіалі "Друзі" / Кадр із серіалу

Поза знімальним майданчиком: яким насправді був Меттью Перрі?

Кажуть, що люди, які найбільше жартують, насправді найнещасніші у світі. Меттью Перрі – яскравий цьому приклад. Він був найкумеднішим з усіх акторів серіалу "Друзі", а життя обірвалось через зловживання наркотиками. Нещодавно Дженніфер Еністон розкрила правду про багаторічну боротьбу Меттью Перрі з залежністю. Вона зізналась, що дуже довгий час актор страждав.

За своє життя Перрі відвідав шість тисяч зборів анонімних алкоголіків, 15 разів проходив курс реабілітації, 65 разів – детоксикації, переніс 14 операцій.

Поза знімальним майданчиком Меттью відчував самотність. Актор жодного разу не одружився та не має дітей, хоча намагався будувати стосунки. І хоча фанати пам'ятають Меттью, як позитивного Чендлера із "Друзів", велику частину свого життя популярний актор вів внутрішню боротьбу із самим собою.