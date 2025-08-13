Дженніфер Еністон розповіла про цей важкий період. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Vanity Fair.

Дженніфер Еністон розповіла про багаторічну залежність Перрі: що сказала акторка?

Дженніфер Еністон розповіла, що Меттью Перрі багато років боровся з наркотичною залежністю. Це стало причиною страждань, яких довелося зазнати актору. Тож Еністон зазначила, що частина її навіть радіє, що все це закінчилося і він більше ніколи не страждатиме. Вона також сказала, що вони з колегами серіалу "Друзі" оплакували Меттью ще задовго до його смерті.

Ми зробили все, що могли, коли могли. Але було майже таке відчуття, ніби ми довго оплакували Меттью, бо його боротьба з цією хворобою була справді важкою для нього. Як би важко це не було для всіх нас і для шанувальників, є частина мене, яка думає, що це на краще. Я рада, що він позбувся цього болю,

– зізналась Еністон.

До речі, у своїх мемуарах Меттью Перрі розповідав про підтримку колег з серіалу "Друзі" в період, коли він боровся із наркозалежністю. Нагадаємо, що актор помер 28 жовтня 2023 року, йому було 54 роки. Відомо, що причиною смерті стала гостра дія кетаміну.