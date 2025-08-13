Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Entertainment Weekly. У матеріалі дізнаєтесь, за яких умов легендарний актор повернеться до ролі.

За яких умов Джонні Депп повернеться до зйомок "Піратів Карибського моря"?

Продюсер фільму зазначив, що Джонні Депп погодиться на зйомки, якщо йому сподобається, як написана роль. Брукгаймер каже, що мріє про те, аби легендарний актор залишився у франшизі, адже він хороший друг, художник, має унікальну зовнішність і сам Депп створив персонажа капітана Джека і ніхто інший точно не зможе втілити його настільки харизматично та яскраво.



Джонні Депп / Кадр із фільму "Пірати Карибського моря"

Нагадаємо, що у 2018 році Disney припинила співпрацю з актором через публічний скандал, пов'язаний із його колишньою дружиною Ембер Герд. Під час судового процесу у 2022-му Депп зазначив, що навіть за величезний гонорар не погодився б повернутися до франшизи, адже відчував зраду з боку студії.