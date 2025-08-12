Так справжніми улюбленцями публіки стали не лише головні герої Еда та Серкан, а і їхня донечка Кіраз, яка несподівано з'явилась у 2 сезоні. Роль дівчинки втілила на той момент 4-річна Мая Башол. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про акторку та де вона зараз.

Дивіться також Найпопулярніша нова мелодрама на Netflix, яка стала фаворитом українських глядачів

Що відомо про акторку, яка зіграла роль Кіраз у серіалі "Постукай в мої двері"?

Мая Башол походить з абсолютно звичайної сім'ї. Її батьки жодним чином не пов'язані з акторською індустрією. Однак уже з дитинства вони помітили в дівчинці творчий потенціал і не стали її обмежувати, а навпаки – посприяли її розвитку. Вже у чотири роки Мая опинилася на знімальному майданчику одного з найпопулярніших турецьких серіалів "Постукай у мої двері".

"Постукай в мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

Вона втілила роль доньки головних героїв Еди та Серкана, яка з'являється у другому сезоні. Кіраз одразу підкорила глядачів, і багато хто навіть зазначав, що вона грає свою роль природніше та впевненіше, ніж чимало дорослих і досвідчених акторів.



Мая Башол у серіалі "Постукай в мої двері" / Кадр із серіалу

До речі, дивіться також 3 гостросюжетні турецькі серіали, які можна подивитись онлайн українською мовою – за посиланням.

Щоправда, після прем'єри всіх епізодів та шаленої впізнаваності й популярності Мая Башол зникла з екранів. Відомо, що нині дівчинці дев'ять років, і вона активно веде свої соцмережі. Батьки дівчинки вирішили поки що не занурювати Маю у світ жорстокого шоубізнесу та зірковості, натомість дозволити їй проживати спокійне дитинство, навчатися й шукати свою стежинку в житті.

З усім тим, переглядаючи інстаграм Маї, можна зрозуміти, що на неї точно чекає велике та яскраве зіркове майбутнє. Уже сьогодні вона ділиться яскравими світлинами, а ще володіє неймовірною вродою та харизмою. Тож сподіваємося, що ми ще не раз побачимо Маю на великих екранах улюблених турецьких серіалів.