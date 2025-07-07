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"Далеке місто"

У центрі сюжету серіалу Алья. Вона є дружиною Борана Албори та мамою їхнього спільного сина. Її чоловік за загадкових обставин гине у ДТП, тож їй доводиться повернутися з Канади до Мардина, щоб виконати його останню волю. Повернувшись на Батьківщину покійного чоловіка, Алья опиняється перед непростим випробуванням. Вона змушена протистояти його родині та брату, які мають намір відібрати в неї рідного сина.

"Далеке місто": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Крила кохання"

В центрі сюжету історія шалено закоханих Санджар і Наре. Вони люблять одне одного, але їхні родини проти цих стосунків. Тож, закоханим доводиться одружуватися таємно. Однак у весільну ніч Наречена зникає. І Санджар думає, що вона його зрадила та вернулась до батька. Однак все не так просто. Наре покинула чоловіка заради його ж блага. Але через роки вона знову з'явиться в його житті.

"Крила кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дякую, наступний"

За сюжетом серіалу, після важкого розриву стосунків молода юристка, спираючись на підтримку своїх найкращих друзів, занурюється у складний та непередбачуваний світ сучасних знайомств. До речі, переглянути серіал можна на Netflix.

"Дякую, наступний": дивіться онлайн трейлер серіалу

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