Після поховання Анастасія Савицька-Шеліга вперше розповіла подробиці про стан мами напередодні смерті. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку доньки покійної Тетяни Шеліги.

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Донька Тетяни Шеліги чесно розповіла про стан мами напередодні смерті

Після поховання Анастасія Савицька-Шеліга вперше поділилася подробицями про стан матері напередодні її смерті. Вона висловила щиру подяку кожному, хто допоміг організувати гідне прощання і поховання.

За словами Анастасії, останні тижні життя її мати провела в нестерпному болю. Вона зізналася, що те, що пережила її мама, а також вона сама разом із двома доньками, – важко передати словами.

Останні тижні вона провела в пекельних болях. Те, що вона особисто, і ми з моїми двома дівчатами пережили – не передати словами. Знаєте, в неї є подушка з надписом: "Всесвіт любить тебе". Тепер я знаю, що це правда,

– поділилась Анастасія.

Нагадаємо, що у 2022 році Тетяні складну операцію на серці. Останні місяці життя акторка перебувала у вкрай тяжкому стані та була прикута до ліжка. Шеліга відійшла у вічність на 77-му році життя, залишивши після себе чимало визначних робіт у кіно та театрі.