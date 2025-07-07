После похорон Анастасия Савицкая-Шелига впервые рассказала подробности о состоянии мамы накануне смерти. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу дочери покойной Татьяны Шелиги.

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Дочь Татьяны Шелиги честно рассказала о состоянии мамы накануне смерти

После похорон Анастасия Савицкая-Шелига впервые поделилась подробностями о состоянии матери накануне ее смерти. Она выразила искреннюю благодарность каждому, кто помог организовать достойное прощание и похороны.

По словам Анастасии, последние недели жизни ее мать провела в невыносимой боли. Она призналась, что то, что пережила ее мама, а также она сама вместе с двумя дочками, – трудно передать словами.

Последние недели она провела в адских болях. То, что она лично, и мы с моими двумя девушками пережили – не передать словами. Знаете, у нее есть подушка с надписью: "Вселенная любит тебя". Теперь я знаю, что это правда,

– поделилась Анастасия.

Напомним, что в 2022 году Татьяне сложную операцию на сердце. Последние месяцы жизни актриса находилась в крайне тяжелом состоянии и была прикована к постели. Шелига отошла в вечность на 77-м году жизни, оставив после себя немало выдающихся работ в кино и театре.