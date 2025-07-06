Фільм дає можливість пережити багато романтичних і зворушливих історій поза межами реальності. Вони спонукають до роздумів, дарують нові емоції та роблять вечір приємнішим. Кіно 24 розповість про одні з найкращих мелодрам і ромкомів, що стануть ідеальним доповненням до літньої пори.

Дивіться також Ікона бойовиків: 4 найкращі фільми з Сильвестром Сталлоне, які ви мусите побачити

"Щоденник пам'яті" (2004)

Культова стрічка про Ноя та Еллі, яким призначено бути разом, але через різноманітні обставини, різні соціальні класи та очікування вони постійно розлучаються. Це золотий стандарт у жанрі романтики, що розповідає про долю, страхи й жертву заради кохання.

"Щоденник пам'яті": дивіться трейлер онлайн

"Брудні танці" (1987)

17-річна Бейбі, яка проводить канікули з батьками, знайомиться з досвідченим і красивим танцівником Джоні. Дівчина стає його ученицею й партнеркою – як у танцях, так і в коханні, поки про їхній роман не дізнається батько Бейбі. Цей фільм про підлітковий бунт, курорт і заборонене кохання – синонім літа та романтики.

"Брудні танці": дивіться трейлер онлайн

"Бріолін" (1978)

Музична романтична комедія розповідає про життя Денні Зуко та Сенді Олссон, між якими закрутися літній роман. Парі треба піти на компроміс, щоб зберегти їхнє кохання. Культовий мюзикл змушує задуматися про те, наскільки далеко ви готові зайти, щоб залишитися з коханою людиною.

"Бріолін": дивіться трейлер онлайн