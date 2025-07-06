Сьогодні, 6 липня, Сильвестру Сталлоне виповнилося 79 років. З цієї нагоди Кіно 24 підготувало добірку фільмів з культовим актором, що досі не сходить з екранів.

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"Роккі" (1976)

Фільм розповідає про життя Роккі, який вдень працює рекетиром, а вечорами ходить до спортзалу й займається боксом. Одного разу чемпіон світу у важкій вазі Аполло Крід влаштовує в Нью-Йорку бій серед новачків. Роккі спершу потрапляє у число претендентів на бій, а потім стає фаворитом шоу.

Найуспішніший фільм Сильвестра Сталлоне та один з найкращих спортивних стрічок усіх часів. Сталлоне був номінований на Оскар як актор та сценарист. Картина зробила його зіркою та показала, як нібито аутсайдер може досягти успіху в Голлівуді, подібно до сюжету самого фільму.



Сильвестр Сталлоне у кіно / Кадр з фільму

"Рембо: Перша кров" (1982)

Ветеран війни у В'єтнамі Джон Рембо, який не може адаптуватися до цивільного життя, подорожує країною. Якось його затримує провінційний шериф. Після знущань у поліцейській дільниці до Рембо повертаються демони війни. Так він починає війну проти несправедливості.

Саме з цієї стрічки розпочалась захоплива серія фільмів про Рембо. Сильвестр Сталлоне блискуче зіграв не лише головного героя, але й доклав руку до написання сценарію.



Сильвестр Сталлоне у кіно / Кадр з фільму

"Крід: Спадок Роккі Бальбоа"

Роккі Бальбоа востаннє повертається у світ професійного боксу. Він стає наставником сина Аполло Кріда – першого суперника і друга Роккі. Крід-молодший, який спершу зовсім не цікавився боксом, вирішує таки продовжити шлях, розпочатий батьком. А Роккі доведеться зіткнутися з черговим супротивником.

Критики називають цей фільм одним з найкращих спін-оффів в історії кіно. Це єдина стрічка, що принесла Сталлоне номінацію на премію Оскар.



Сильвестр Сталлоне у кіно / Кадр з фільму

"Поліцейські"

Події відбуваються у невеликому місті Гаррісон біля Нью-Йорка. Фредді Гефлін працює тут шерифом. Раптово у містечко приїжджає працівник служби внутрішньої безпеки, що взявся за справу про корупцію в поліції. Він просить у Фредді допомогти розслідуванню.

Очоливши дивовижний акторський склад, Сильвестр Сталлоне продемонстрував одну з найкращих головних ролей, зігравши законослухняного шерифа.



Сильвестр Сталлоне у кіно / Кадр з фільму