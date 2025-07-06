Сегодня, 6 июля, Сильвестру Сталлоне исполнилось 79 лет. По этому случаю Кино 24 подготовило подборку фильмов с культовым актером, что до сих пор не сходит с экранов.

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"Рокки" (1976)

Фильм рассказывает о жизни Рокки, который днем работает рэкетиром, а по вечерам ходит в спортзал и занимается боксом. Однажды чемпион мира в тяжелом весе Аполло Крид устраивает в Нью-Йорке бой среди новичков. Рокки сначала попадает в число претендентов на бой, а затем становится фаворитом шоу.

Самый успешный фильм Сильвестра Сталлоне и один из лучших спортивных лент всех времен. Сталлоне был номинирован на Оскар как актер и сценарист. Картина сделала его звездой и показала, как якобы аутсайдер может достичь успеха в Голливуде, подобно сюжету самого фильма.



Сильвестр Сталлоне в кино / Кадр из фильма

"Рэмбо: Первая кровь" (1982)

Ветеран войны во Вьетнаме Джон Рэмбо, который не может адаптироваться к гражданской жизни, путешествует по стране. Однажды его задерживает провинциальный шериф. После издевательств в полицейском участке к Рэмбо возвращаются демоны войны. Так он начинает войну против несправедливости.

Именно с этой ленты началась увлекательная серия фильмов о Рэмбо. Сильвестр Сталлоне блестяще сыграл не только главного героя, но и приложил руку к написанию сценария.



Сильвестр Сталлоне в кино / Кадр из фильма

"Крид: Наследие Рокки"

Рокки Бальбоа в последний раз возвращается в мир профессионального бокса. Он становится наставником сына Аполло Крида – первого соперника и друга Рокки. Крид-младший, который сначала совсем не интересовался боксом, решает таки продолжить путь, начатый отцом. А Рокки придется столкнуться с очередным противником.

Критики называют этот фильм одним из лучших спин-оффов в истории кино. Это единственная лента, принесшая Сталлоне номинацию на премию Оскар.



Сильвестр Сталлоне в кино / Кадр из фильма

"Полицейские"

События происходят в небольшом городе Гаррисон возле Нью-Йорка. Фредди Хефлин работает здесь шерифом. Внезапно в городок приезжает работник службы внутренней безопасности, взявшийся за дело о коррупции в полиции. Он просит у Фредди помочь расследованию.

Возглавив удивительный актерский состав, Сильвестр Сталлоне продемонстрировал одну из лучших главных ролей, сыграв законопослушного шерифа.



Сильвестр Сталлоне в кино / Кадр из фильма