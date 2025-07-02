Кино 24 расскажет о фильмах, которые стали самыми популярными на Netflix среди украинских зрителей. От напряженных триллеров и драм до комедий и приключений – именно такие ленты полюбились киноманам в Украине.

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"Кейпоп-охотники на демонов"

Фэнтезийный музыкальный фильм попал на первое место в рейтинге. Он рассказывает о вымышленной кейпоп-группе девушек под названием Huntr/x, которые собирают стадионы.

Его участницы ведут двойной образ жизни: они являются звездами сцены днем, а защитницами и охотницами на демонов ночью. Их соперниками является мальчиковая группа Saja Boys, чьи участники на самом деле являются демонами.

"Кейпоп-охотники на демонов": смотрите трейлер онлайн

"Фиаско: Фекальный круиз"

Изысканный круиз из Техаса в Мексику с участием 4000 пассажиров оборачивается настоящей катастрофой. Пожар разрушил электрические кабели, которые питают корабль, поэтому он начал дрейфовать.

Вода и еда постепенно заканчивается, а спасение так и не поступает. Пока круизная компания пытается найти выход, в прессе начинается хаос.

"Фиаско: Фекальный круиз": смотрите трейлер онлайн

"Отпуск вслепую"

Украинская романтическая комедия несколько недель подряд остается в топе рейтинга.

В центре сюжета – успешная киевская бизнесвумен, которую ненавидит коллектив. Чтобы ненадолго избавиться от строгой руководительницы, ее отправляют в вынужденный отпуск. На вершине Карпат ее ждут неожиданные знакомства, приключения и интересная встреча.

"Отпуск вслепую": смотрите трейлер онлайн

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