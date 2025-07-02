Кино 24 расскажет о фильмах, которые стали самыми популярными на Netflix среди украинских зрителей. От напряженных триллеров и драм до комедий и приключений – именно такие ленты полюбились киноманам в Украине.
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"Кейпоп-охотники на демонов"
Фэнтезийный музыкальный фильм попал на первое место в рейтинге. Он рассказывает о вымышленной кейпоп-группе девушек под названием Huntr/x, которые собирают стадионы.
Его участницы ведут двойной образ жизни: они являются звездами сцены днем, а защитницами и охотницами на демонов ночью. Их соперниками является мальчиковая группа Saja Boys, чьи участники на самом деле являются демонами.
"Кейпоп-охотники на демонов": смотрите трейлер онлайн
"Фиаско: Фекальный круиз"
Изысканный круиз из Техаса в Мексику с участием 4000 пассажиров оборачивается настоящей катастрофой. Пожар разрушил электрические кабели, которые питают корабль, поэтому он начал дрейфовать.
Вода и еда постепенно заканчивается, а спасение так и не поступает. Пока круизная компания пытается найти выход, в прессе начинается хаос.
"Фиаско: Фекальный круиз": смотрите трейлер онлайн
"Отпуск вслепую"
Украинская романтическая комедия несколько недель подряд остается в топе рейтинга.
В центре сюжета – успешная киевская бизнесвумен, которую ненавидит коллектив. Чтобы ненадолго избавиться от строгой руководительницы, ее отправляют в вынужденный отпуск. На вершине Карпат ее ждут неожиданные знакомства, приключения и интересная встреча.
"Отпуск вслепую": смотрите трейлер онлайн
За последнюю неделю июня украинцы также часто выбирали такие фильмы:
- "В пролете"
- "Дело №39"
- "Собачки"
- "Цена страха"
- "Старая гвардия"
- "Нокаут"
- "Секреты домашних животных 2".