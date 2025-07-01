Кино 24 собрало ленты, рассказывающие об авиакатастрофах или инцидентах с самолетами, которые происходили в реальной жизни. Они оставляют после себя сильные эмоции и заставляют переосмыслить свои ценности.

К слову Создадут идеальную атмосферу: 5 интересных фильмов для летнего вечера

"Бесстрашный"

Катастрофа United Airlines рейс 232

Фильм рассказывает о Максе Клейне. Он чудом выживает в жуткой авиакатастрофе, из-за которой погибли тысячи людей. Но этот случай меняет его жизнь. Мужчина не испытывает страха смерти и считает, что он неуязвим. Так он отстраняется от семьи и друзей.

"Бесстрашный": смотрите трейлер онлайн

"Общество снега"

Авиакатастрофа в Андах в 1972 году

Чартерный самолет теряет управление и падает в самом центре Анд. Среди 45 пассажиров выживает только 29. Спасенные решают объединиться ради общей цели. Но ни у кого нет умений выживания в экстремальных условиях – без еды, теплых вещей и просто посреди ледяных гор.

"Общество снега": смотрите трейлер онлайн

"Чудо на Гудзоне"

Аварийная посадка самолета на реке Гудзон в 2009 году

Капитан рейса 1549 Салли Саленберг отправился на обычный рабочий день – ничего не предвещало беды. Но в пути самолет начал терять высоту, машину начало трясти. Салли совершил настоящий подвиг. Он посадил самолет на реку Гудзон и спас 155 жизней. Летчика сначала называли героем, а потом стали обвинять в трагедии.

"Чудо на Гудзоне": смотрите трейлер онлайн

"Юнайтед"

Мюнхенская авиакатастрофа 1958 года

В центре сюжета – молодая команда "Манчестер Юнайтед" под руководством менеджера Мэтта Басби. Они стремительно стали популярными и забрали Кубок чемпионов. Но все это перечеркнула катастрофа в Мюнхене, унесшая жизни 8 игроков. Лента показывает последствия трагедии и борьбу тех, кто выжил, за существование команды.

"Юнайтед": смотрите трейлер онлайн

"Потерянный рейс"

Теракт 11 сентября 2001 года

Самолет Боинг 11 сентября 2001 года захватывают террористы. Но в отличие от трех других планеров, которые врезались в Пентагон и Всемирный торговый центр, Боинг упал посреди поля. Все потому, что пассажиры решили вернуть над ним контроль.

"Потерянный рейс": смотрите трейлер онлайн