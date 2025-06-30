Если вы еще не успели окунуться в атмосферу летнего периода, это можно исправить, устроив киновечер с соответствующими фильмами. Кино 24 расскажет о лентах, что прекрасно подойдут для вечера под звездным небом или на балконе с прохладным напитком в руке.

К слову Если у вас апатия и депрессивное состояние: 7 культовых фильмов для тех, кто разочаровался в жизни

"Мистическая пицца" (1988)

События разворачиваются в курортном городке Мистика, где завершился летний сезон. Три официантки из кафе "Мистическая пицца" все еще мечтают, что найдут любовь. Джоджо собирается замуж за друга детства, но теряет сознание у алтаря. Кэт влюблена в Тима, но он уже женат. Дейзи же способна вскружить голову любому мужчине.

"Мистическая пицца": смотрите трейлер онлайн

"Большой всплеск" (2015)

Известная рок-звезда Марианна едет в отпуск в Италию вместе с бойфрендом. Их покой внезапно нарушает бывший Марианны, который приезжает на остров вместе со своей дочерью. Пока пытаются выяснить отношения, на поверхность всплывают давние тайны.

"Большой всплеск": смотрите трейлер онлайн

"Последние девушки" (2015)

Лента рассказывает о девушке Макс, которая после смерти матери – звезды слэшеров – идет с друзьями на ее старый фильм. Вдруг в кинотеатре начинается пожар. Макс разрезает полотно экрана и вместе с друзьями переносится прямо в события этой картины. Фильм понравится тем, кто больше любит не драмы и романтику, а хорроры.

"Последние девушки": смотрите трейлер онлайн

"Барби" (2023)

События происходят в сказочном Барбиленде, где живут уверенные в себе и беззаботные куклы. Пока каждая имеет свою профессию и должность, мужчины в основном просто веселятся. Вдруг "стереотипная" Барби сталкивается с экзистенциальным кризисом, поэтому вместе с Кеном отправляется в реальный мир на поиски правды.

"Барби": смотрите трейлер онлайн

"Лука" (2021)

Фанатам мультфильмов понравится это летнее фэнтези о мальчике Луке, который весело проводит время у моря Итальянской Ривьеры вместе с другом Альбертом. Но у ребят есть один секрет – на самом деле они морские чудовища из мира, что под поверхностью воды.

"Лука": смотрите трейлер онлайн