Якщо ви ще не встигли зануритися в атмосферу літнього періоду, це можна виправити, влаштувавши кіновечір з відповідними фільмами. Кіно 24 розповість про стрічки, що чудово пасуватимуть для вечора під зоряним небом чи на балконі з прохолодним напоєм у руці.

До слова Якщо у вас апатія та депресивний стан: 7 культових фільмів для тих, хто розчарувався у житті

"Містична піца" (1988)

Події розгортаються в курортному містечку Містика, де завершився літній сезон. Три офіціантки з кафе "Містична піца" все ще мріють, що знайдуть кохання. Джоджо збирається заміж за друга дитинства, але непритомніє біля вівтаря. Кет закохана в Тіма, але він вже одружений. Дейзі ж здатна закрутити голову кожному чоловіку.

"Містична піца": дивіться трейлер онлайн

"Великий сплеск" (2015)

Відома рок-зірка Маріанна їде у відпустку в Італію разом з бойфрендом. Їхній спокій раптово порушує колишній Маріанни, який приїжджає на острів разом зі своєю донькою. Поки намагаються з'ясувати стосунки, на поверхню виринають давні таємниці.

"Великий сплеск": дивіться трейлер онлайн

"Останні дівчата" (2015)

Стрічка розповідає про дівчину Макс, яка після смерті матері – зірки слешерів – йде з друзями на її старий фільм. Раптом у кінотеатрі починається пожежа. Макс розрізає полотно екрана і разом з друзями переноситься прямо в події цієї картини. Фільм сподобається тим, хто більше любить не драми й романтику, а горори.

"Останні дівчата": дивіться трейлер онлайн

"Барбі" (2023)

Події відбуваються в казковому Барбіленді, де живуть впевнені у собі та безтурботні ляльки. Поки кожна має свою професію й посаду, чоловіки здебільшого просто веселяться. Раптом "стереотипна" Барбі стикається з екзистенційною кризою, тож разом з Кеном вирушає у реальний світ на пошуки правди.

"Барбі": дивіться трейлер онлайн

"Лука" (2021)

Фанатам мультфільмів сподобається це літнє фентезі про хлопчика Луку, який весело проводить час біля моря Італійської Рів'єри разом з другом Альбертом. Але в хлопців є один секрет – насправді вони морські чудовиська зі світу, що під поверхнею води.

"Лука": дивіться трейлер онлайн