Кіно 24 розповість про фільми, які стали найпопулярнішими на Netflix серед українських глядачів. Від напружених трилерів і драм до комедій та пригод – саме такі стрічки полюбилися кіноманам в Україні.

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"Кейпоп-мисливці на демонів"

Фентезійний музичний фільм потрапив на перше місце у рейтингу. Він розповідає про вигаданий кейпоп-гурт дівчат під назвою Huntr/x, які збирають стадіони.

Його учасниці ведуть подвійний спосіб життя: вони є зірками сцени вдень, а захисницями та мисливицями на демонів уночі. Їхніми суперниками є хлопчачий гурт Saja Boys, чиї учасники насправді є демонами.

"Кейпоп-мисливці на демонів": дивіться трейлер онлайн

"Фіаско: Фекальний круїз"

Вишуканий круїз з Техасу до Мексики за участю 4000 пасажирів обертається на справжню катастрофу. Пожежа зруйнувала електричні кабелі, які живлять корабель, тому він почав дрейфувати.

Вода та їжа поступово закінчується, а порятунок так і не надходить. Поки круїзна компанія намагається знайти вихід, у пресі починається хаос.

"Фіаско: Фекальний круїз": дивіться трейлер онлайн

"Відпустка наосліп"

Українська романтична комедія кілька тижнів поспіль залишається у топі рейтингу.

У центрі сюжету – успішна київська бізнесвумен, яку ненавидить колектив. Щоб ненадовго позбутися суворої керівниці, її відправляють у вимушену відпустку. На вершині Карпат її чекають несподівані знайомства, пригоди й цікава зустріч.

"Відпустка наосліп": дивіться трейлер онлайн

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