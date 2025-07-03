А вже 3 липня 2025 року жахлива звістка надійшла від Анастасії Савицької-Шеліги у фейсбуці, передає Кіно 24. На момент смерті акторці була 76 років.

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Померла Тетяна Шеліга

Анастасія наразі не розголошує причину смерті своєї матері. Відомо лише, що у 2022 році Шеліга перенесла складну операцію на серці – їй провели стентування через повне перекриття аорти. Лише нещодавно донька повідомляла про критичний стан акторки.

У коментарях під публікаціями вже з'явилися сотні слів співчуття. Багато українців щиро захоплювалися Тетяною Шелігою. Ще з дитинства вона мріяла про сцену – і здійснила свою мрію, ставши акторкою.

Вона отримала звання "Заслужена артистка України", а у 1997 році була номінована на премію "Київська пектораль". Глядачі пам'ятають її за ролями у виставах "Леді безхатченко", "Ліки для бабусі", мюзиклі "За двома зайцями", а також як Надію Бакуліну з популярного серіалу "Коли ми вдома".