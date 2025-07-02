Щоправда, вони – українці за походженням і своїм свідомим патріотичним вибором. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо про цих акторів.

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Олег Савкін

Нещодавно Олег Савкін опублікував тікток, у якому з гумором зазначив: його часто помилково називають російським актором.

Насправді ж Савкін – український актор театру й кіно, заслужений артист України. Він народився в Баку, а освіту здобув у Харківському театральному інституті. У його фільмографії – десятки помітних кіноробіт.

Катерина Кузнецова

Сьогодні Катерина Кузнєцова активно знімається в українських серіалах. Серед найвідоміших – "Кохання та полум'я", де акторка виконала головну роль. Раніше вона працювала в Росії, зокрема брала участь у популярних телепроєктах. Тому дехто досі помилково вважає її російською акторкою.

Втім, нині Катерина займає чітку проукраїнську позицію – вона без вагань залишила РФ, живе в Україні, відкрито говорить правду про війну та висвітлює злочини російських окупантів.

Софія Стеценко

Софію Стеценко також помилково називали російською акторкою – усе через її роль у серіалі "Свати". На початку повномасштабної війни російські ЗМІ активно поширювали фейки про те, що Софія нібито переїхала до Москви. Однак акторка спростувала ці чутки та чітко заявила про свою проукраїнську позицію.



Софія Стеценко / Фото з мережі

Наразі вона проживає за кордоном, спілкується українською мовою та навчає її свого коханого. Софія зізнається, що її єдина мрія – перемога України над російським агресором. Вона також наголошує: ніколи не прагнула будувати життя в країні ворога.

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Серед українських акторок, яких також помилково називають російськими: Міла Сивацька, Любава Грешнова та інші. Однак вони – українці за паспортом та душею.