Раніше ми розповідали, де зараз актор, який зіграв роль Микити у "Сватах". А тепер на Кіно 24 покажемо, як змінилась акторка, яка втілила роль Віки.

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Де зараз та як змінилась Анна Поліщук

Серіал "Свати" вийшов 17 років тому. За цей час діти-актори, які знімалися у стрічці, вже давно подорослішали – їх важко впізнати. Серед них – Анна Поліщук, якій нині близько 22 років.

Чим саме зараз займається акторка і де перебуває – сказати складно, адже вона або не веде свої соцмережі, або робить це приватно. Очевидно, що Анна з дитинства стикалася з публічністю, тож нині, ймовірно, не прагне ділитися особистим.



Анна Поліщук та Костянтин Чорнокрилюк на пресконференції / Скриншот із відео

Втім, відомо, що Поліщук продовжує акторську діяльність і, зокрема, працює у сфері дубляжу.

Анна Поліщук уперше з'явилася на екрані в п'ятій частині популярного серіалу "Свати". Та участю в одному проєкті її фільмографія не обмежується – акторка також знялася у стрічці "Ластівчине гніздо", де виконала епізодичну роль. Згодом Поліщук отримала головну роль у фільмі "1+1".