Ранее мы рассказывали, где сейчас актер, который сыграл роль Никиты в "Сватах". А теперь на Кино 24 покажем, как изменилась актриса, которая воплотила роль Вики.

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Где сейчас и как изменилась Анна Полищук

Сериал "Сваты" вышел 17 лет назад. За это время дети-актеры, которые снимались в ленте, уже давно повзрослели – их трудно узнать. Среди них – Анна Полищук, которой сейчас около 22 лет.

Чем именно сейчас занимается актриса и где находится – сказать сложно, ведь она или не ведет свои соцсети, или делает это приватно. Очевидно, что Анна с детства сталкивалась с публичностью, поэтому сейчас, вероятно, не стремится делиться личным.



Анна Полищук и Константин Чернокрылюк на пресс-конференции / Скриншот с видео

Впрочем, известно, что Полищук продолжает актерскую деятельность и, в частности, работает в сфере дубляжа.

Анна Полищук впервые появилась на экране в пятой части популярного сериала "Сваты". Но участием в одном проекте ее фильмография не ограничивается – актриса также снялась в ленте "Ласточкино гнездо", где исполнила эпизодическую роль. Впоследствии Полищук получила главную роль в фильме "1+1".