Про важкий період у житті акторки стало відомо від її доньки Анастасії. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку.

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Тетяна Шеліга перебуває у важкому стані: подробиці

На початку 2022 року зірка серіалу "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга пережила хірургічне втручання – їй зробили операцію на серці. Після цього вона почувалася краще. Тоді акторку неабияк підтримувала та допомагала відома українська артистка Ольга Сумська.

Проте тепер стало відомо, що жінка знову у тяжкому стані. Про це повідомила її донька Анастасія у соцмережах. Вона зазначила, що не потребують жодної допомоги, але хотіла проінформувати прихильників про теперішній стан матері.

Хоча Анастасія написала, що їхня сім'я не потребує допомоги, чимало людей у коментарях запропонували свою підтримку.

Нагадаємо, що Тетяна Шеліга є заслуженою артисткою України. Вона працювала на театральній сцені, а також активно знімалася у кіно. Серед її найпопулярніших стрічок: "Поки станція спить", "Київський торт", "Коли ми вдома" та багато інших.